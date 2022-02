Guerra Ucraina, Salvini: “Russia fuori da Swift? Italia rischia blackout”

Guerra in Ucraina, allo studio tra le ipotesi anche l’esclusione della Russia dal sistema Swift. “Se blocchi la possibilità di fare pagamenti bancari metti in conto che fra qualche settimana l’Italia possa rimanere al buio e al freddo” avverte Matteo Salvini.

Contrario

“Ovviamente se l’Italia è dipendente per metà dalle forniture di gas dalla Russia, cerchiamo di fare tutto il possibile senza lasciare milioni di italiani al freddo e senza costringere l’Italia al blackout. Non possiamo lasciare la povera gente al freddo”, ha detto Salvini, spiegando che “il gas che l’Italia compra lo paga in banca, non col baratto. E quindi è chiaro che se blocchi la possibilità di fare pagamenti bancari metti in conto che fra qualche settimana l’Italia possa rimanere al buio e al freddo”. Invitando a “valutare tutto fino in fondo, perché se impedisci i pagamenti tra le banche noi non abbiamo più il gas”, Salvini ha concluso che “per fermare la guerra vale tutto e tutti i mezzi necessari vanno messi in campo, ma teniamo presente che un conto è bloccare i patrimoni degli oligarchi, dei politici e dei guerrafondai, ma se sospendiamo i pagamenti l’Italia rimane senza gas e poi bisogna correre ai ripari”.