Guerra Ucraina, TikTok “chiude” in Russia

TikTok ha deciso di sospendere il caricamento di video dalla Russia e lo streaming online per via della legge sulla sicurezza imposta da Mosca che prevede anche pene detentive per la diffusione di notizie ritenute false in relazione alla guerra con l’Ucraina. In una nota su Twitter l’azienda ha spiegato che ”TikTok è uno spazio per la creatività e l’intrattenimento che può dare sollievo e condivisione umana durante un periodo di guerra in cui le persone stanno affrontando un’immensa tragedia e sono isolate. Tuttavia, la sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri utenti rimane la nostra massima priorità”.

Quindi, ”alla luce della nuova legge russa sulle ‘notizie false’ non abbiamo altra scelta che sospendere il live streaming e i nuovi contenuti sul nostro servizio video mentre esaminiamo le implicazioni sulla sicurezza di questa legge”.