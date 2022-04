Guterres: “Mosca collabori con la Corte Penale Internazionale”

Mosca accetti di collaborare con la Corte Penale Internazionale (CPI) nelle indagini sui crimini di guerra perpetrati in Ucraina. È l’appello del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in visita a Bucha, in Ucraina, sul luogo delle fosse comuni nei pressi della chiesa di Sant’Andrea, dove è stato informato sull’uccisione di civili: “Quando vedo questo luogo orribile capisco quanto è importante avere un’inchiesta completa e stabilire le responsabilità”.

L’invito

“Appoggio pienamente la Corte penale internazionale e faccio appello alla Federazione russa affinché accetti di collaborare con la CPI”, ha aggiunto Guterres, “ma quando parliamo di crimini di guerra non possiamo dimenticare che il peggiore dei crimini è la guerra stessa”. Nell’area intorno alla capitale Kiev gli ucraini accusano i russi di avere massacrato i civili durante l’occupazione del mese di marzo.