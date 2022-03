I 5 Stelle tornano al voto per confermare Conte alla guida del Movimento

E’cominciata alle 8 del mattino, e proseguirà fino alle 22 di domani, la consultazione in rete degli iscritti M5s, chiamati a confermare la presidenza di Giuseppe Conte. I pentastellati tornano al voto dopo la decisione del Tribunale civile di Napoli di contestare la validità delle prime votazioni on line. Gli iscritti dovranno rispondere a questi due quesiti:

1) Sei favorevole alla elezione del prof. Giuseppe Conte, indicato dal Garante, quale Presidente del Movimento 5 Stelle, anche in ripetizione della deliberazione adottata in date 5/6agosto 2021, al fine della conferma/convalida della delibera stessa nonché dell’attività svolta? 2) Elezione di un componente del Comitato di Garanzia.

Conte

Giuseppe Conte ha chiarito che in presenza di un voto “risicato” farebbe un passo indietro rinunciando alla leadership. Ma se gli fosse confermata la fiducia ha annunciato di voler gestire il Movimento con una linea non moderata e senza più accettare divisioni.