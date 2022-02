I ministri degli Esteri del G7: la Russia segua la strada della diplomazia

I ministri degli Esteri del G7 restano “profondamente preoccupati” per la situazione intorno all’Ucraina ed esortano la Russia a seguire la strada della diplomazia. Lo afferma una dichiarazione congiunta dei ministri, a seguito di un incontro a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Noi, i ministri degli Esteri del G7 di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, nonché l’Alto rappresentante dell’Unione europea, rimaniamo profondamente preoccupati per il minaccioso accumulo militare della Russia intorno Ucraina, nella Crimea e nella Bielorussia annesse illegalmente. L’infondata e ingiustificata concentrazione di forze della Russia, la più grande mobilitazione nel continente europeo dalla fine della Guerra Fredda, pone una sfida alla sicurezza globale e all’ordine internazionale”, recita la dichiarazione congiunta resa nota dal ministero degli Esteri tedesco.

La richiesta

“Chiediamo alla Russia di seguire la strada della diplomazia, disinnescare le tensioni, ritirare una quantità significativa di forze dai confini dell’Ucraina e rispettare pienamente gli obblighi internazionali, compresa la riduzione del rischio e la trasparenza delle operazioni militari”, afferma il documento.

Di Maio: non ci sono alternative alla via diplomatica

“Oggi ho partecipato alla riunione dei ministri degli Esteri del G7. Ho aggiornato i miei colleghi su quanto discusso con i ministri Kuleba e Lavrov nelle mie ultime missioni a Kiev e Mosca. Nel corso di queste visite entrambe le parti hanno confermato di voler trovare una soluzione diplomatica. Questa è la strada maestra da seguire, non ci sono alternative”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “L’Italia – ribadisce il titolare della Farnesina – sostiene l’integrità territoriale e la piena sovranità dell’Ucraina. Allo stesso tempo, per trovare una soluzione alla crisi, è imprescindibile il dialogo con la Russia. Ne ho discusso anche con il segretario di Stato americano Antony Blinken durante un colloquio qui a Monaco” alla Conferenza sulla sicurezza, continua Di Maio. “Lunedì – prosegue il ministro – sarò a Bruxelles per il Consiglio Affari Esteri, altro importante appuntamento per lavorare ad una soluzione della situazione in Ucraina con i colleghi europei. L’Italia – conclude – darà il massimo per favorire il dialogo tra le parti e trovare un’intesa che ci conduca alla pace e alla stabilità”.