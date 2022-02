Ignazio Visco, banche italiane: alcuni casi di fragilità ma quadro resta solido

“Negli ultimi mesi l’aumento dei prezzi è stato superiore al previsto”, infatti il dato del 2021 si è attestato a 5.1%, e questo per l’economia dell’eurozona è un rischio cha va “attentamente monitorato“, ma le pressioni “dovrebbero riassorbirsi nel 2023“, il caro vita tornare attorno al 2% dal 2023 e “una graduale normalizzazione della politica monetaria della Bce resta la strategia più appropriata“, ha affermato Ignazio Visco, il governatore della Banca d’Italia, nel suo intervento al 28esimo congresso Assiom Forex. Perfettamente in linea con quanto espresso dalla governatrice della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde.

Incentivare i consumi

“L’orientamento della politica monetaria della Bce resta espansivo, anche se la graduale normalizzazione proseguirà ad un ritmo coerente con la ripresa dell’economia e l’evoluzione delle prospettive sui prezzi”. Politica espansiva significa incentivare consumi e investimenti e alimentare l’economia in generale, principalmente non alzando i tassi di interesse a cui viene concesso denaro in prestito.

La necessità dell’Italia

L’Italia ha però la necessità di collocare annualmente titoli per circa 400 miliardi, questo avviene tramite aste quindi la fiducia dei potenziali investitori deve rimanere alta. In merito Visco indica che l’ultima manovra di bilancio determina un aumento dell’indebitamento netto, rispetto al quadro a legislazione vigente, di circa l’1,3% del Pil in media all’anno nel triennio 2022-24. Ma aggiunge: “Nel 2021 la ripresa dell’economia mondiale è stata superiore alle attese. Anche in Italia l’attività produttiva ha sorpreso positivamente, con un aumento del Pil del 6,5 per cento. Negli ultimi mesi la crescita è stata frenata dalla nuova ondata di contagi, ma dalla primavera, con il progressivo miglioramento del quadro sanitario, dovrebbe riacquistare vigore“

Il Governatore

“La scorsa settimana – ha ricordato il governatore – il Consiglio direttivo della Bce ha pertanto confermato la decisione di dicembre di interrompere gli acquisti netti effettuati nell’ambito del programma per l’emergenza pandemica (Pandemic Emergency Purchase Programme, Pepp) alla fine del trimestre in corso. Per garantire una riduzione graduale degli acquisti netti complessivi, si era allora deciso di aumentare quelli condotti con il programma di acquisto di attività finanziarie (Asset Purchase Programme, APP) dagli attuali 20 miliardi al mese, a 40 miliardi nel secondo trimestre del 2022 e a 30 in quello successivo, per poi proseguire a un ritmo mensile di 20 miliardi e terminare poco prima del primo rialzo dei tassi di interesse ufficiali, una sequenza volta a garantire una riduzione ordinata e controllata dello stimolo monetario“.

Il Pil

Il quadro complessivo alla base dell’orientamento della Bce non è quindi ”particolarmente cambiato” – come invece ha fatto la Banca Centrale Americana definendo l’inflazione non episodica e comunicando la decisione di alzare i tassi di interesse – “Anche se va riconosciuto che per il breve termine sono aumentati i rischi di variazioni più alte dei prezzi al consumo e di minore dinamica dell’attività produttiva. Nella riunione del Consiglio di marzo – quando saranno definitivi i dati di Pil e debito pubblico – questi sviluppi e le loro possibili conseguenze andranno accuratamente approfonditi e discussi’‘, ha spiegato ancora Visco. In ogni caso, ”come indicato dai risultati della revisione della strategia monetaria della Bce presentata nel luglio scorso, sarà cruciale che le decisioni siano progressive e ben ponderate, anche al fine di non creare incertezze che potrebbero destabilizzare i mercati finanziari e la ripresa dell’economia”.