Il centrosinistra a Rovigo prosegue il lavoro

Riceviamo e riportiamo. Grazie alla buona volontà di tutti, la crisi politica e istituzionale apertasi a Rovigo si è chiusa positivamente. Il sindaco Gaffeo proseguirà il suo lavoro, forte di un rinnovato patto di maggioranza. Le forze che sostengono l’amministrazione hanno, tutte assieme, confermato la volontà di mettere il progetto che le accomuna al di sopra delle sfumature e delle differenze che, comprensibilmente, ciascun soggetto può rivendicare. Il progetto per Rovigo dell’amministrazione Gaffeo è ambizioso, e meritava di poter proseguire per i prossimi tre anni. Così sarà, evitando alla comunità e al territorio una instabilità o un commissariamento che erano, specie in questo momento storico, da evitare.

Achille Variati

«Sono felice di aver potuto mettere la mia esperienza di amministratore locale e uomo delle istituzioni al servizio della città di Rovigo», afferma Achille Variati che ha lavorato intensamente in queste settimane per cercare una soluzione positiva alla crisi su incarico della segreteria nazionale del Partito democratico. «Al sindaco e alla giunta un rinnovato augurio di buon lavoro».

Alessandro Bisato

«Senza la mediazione e la saggezza di una figura come quella di Variati oggi non potremmo salutare questo risultato», sottolinea il segretario regionale Alessandro Bisato. «A lui quindi il ringraziamento di tutto il partito regionale per aver portato a termine positivamente un impegno tanto delicato. Al sindaco Gaffeo, alla giunta del capoluogo polesano e a tutti i componenti della maggioranza oltre agli auguri di buon lavoro l’auspicio di continuare ad agire nel solco del bene comune, come finora avvenuto».

Partito Democratico – Unione regionale del Veneto