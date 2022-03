Il coraggioso generale Vyacheslav Abroskin. Ai russi a Mariupol: “Prendete me e lasciate i bambini”

La guerra è morte e gesta eroiche, come l’offerta ai russi del generale e vice capo della polizia nazionale ucraina Vyacheslav Abroskin. Con l’attenzione rivolta a Mariupol, assediata da settimane e distrutta al 90%, il militare si è offerto come ostaggio in cambio dell’evacuazione dei bambini rimasti intrappolati nella città portuale. La crisi umanitaria a Mariupol è tangibile e secondo Abroskin “molti bambini moriranno nei prossimi giorni se non verranno salvati immediatamente”. Così il generale ucraino, tra le persone sanzionate da Mosca, si è rivolto ai russi affinché gli fornissero l’opportunità di portare i bambini fuori dalla città. La sua richiesta è la possibilità di organizzare l’evacuazione dei minori in tre giorni e farli uscire attraverso un corridoio umanitario. La Russia prenderà in considerazione la proposta, sostiene il generale.

Lo scambio

“Sono un generale di polizia che ha organizzato proteste nel Donetsk dal 2014 al 2018. Sono tra coloro che hanno ricevuto sanzioni. Avete già tentato di eliminarmi. Decine di militari russi sono stati uccisi, altri detenuti in mia presenza”, ha scritto Abroskin: “La mia vita appartiene solo a me e la offro in cambio della vita dei bambini che rimangono ancora a Mariupol”.