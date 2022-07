Il “New York Times” contro Giorgia Meloni, è polemica in Italia

Giorgia Meloni si trova a fare i conti, in una campagna elettorale di soli due mesi, con molte diffidenze internazionali. Diffidenze è poco. Il lavoro portato avanti dalla leader Fdi per togliersi di dosso l’etichetta di post-fascista non è bastato. Si è accreditata a Bruxelles, diventando presidente del gruppo parlamentare dei Conservatori e riformisti Europei. È su posizioni chiaramente atlantiste, e pure dall’opposizione si è schierata con gli aiuti militari all’Ucraina, in modo ancora più netto rispetto alla Lega di Salvini. Lo scorso febbraio è stata ospite della convention dei Repubblicani a Orlando, in Florida. Ma evidentemente non è bastato. Da qualche giorno, dopo la caduta del governo Draghi e la notizia delle elezioni con la possibile (probabile, secondo i sondaggi) vittoria del centrodestra e successo personale della Meloni, si è scatenato un fuoco multipolo sulla stampa internazionale, anche quella in cui si è soliti intravedere il punto di vista dei «poteri forti» (quelli che si auguravano la prosecuzione del governo Draghi, per intendersi). Il Financial Times parla della Meloni come di una leader di «estrema destra» (hard right) con «radici neo-fasciste». Il New York Times la demolisce con un articolo che definisce «cupo» il futuro dell’Italia con al governo la Meloni e i suoi «Brothers of Italy». L’articolo compare nella sezione opinioni del Nyt che ha un peso (infatti viene citato in un altro articolo da Paul Krugman, economista premio Nobel e guru della sinistra libera americana: «Sono d’accordo, l’Italia potrebbe rappresentare il futuro dell’Occidente. Ed è tetro»). «Forse non bruceremo tutti insieme nel fuoco. Ma se l’estrema destra salirà al governo, in Italia o altrove, sicuramente qualcuno di noi lo farà».

Non solo in America

Ma anche altrove la leader di Fdi viene presa di mira. Il quotidiano berlinese Tagesspiegel la definisce «la speranza dei fascisti», «i suoi simpatizzanti includono nostalgici di Mussolini ed ex teppisti neofascisti. Durante le loro apparizioni si può vedere regolarmente il saluto romano, che corrisponde al saluto di Hitler nella Germania nazista» scrive il corrispondente da Roma, Dominik Straub. Il quale ricorda le date: «A cento anni esatti dalla marcia su Roma di Benito Mussolini e dalla presa del potere il 30 ottobre 1922, è probabile che il governo venga assunto da una personalità che ha costruito tutta la sua carriera politica nelle nebbie dei vari partiti e gruppi postfascisti». Una coincidenza temporale evidenziata anche dal Süddeutsche Zeitung, in un articolo titolato «Gli eredi di Mussolini marciano su Roma».

Campagna anti Meloni?

Una campagna che in Italia ha potato avanti soprattutto Repubblica, che infatti ieri apriva la sua versione web con l’ennesima inchiesta sul «passato di Fdi che non passa: l’ombra nera mai fugata», la fiamma nel simbolo, la tomba di Mussolini, il caso Fidanza… Secondo la leader di Fdi «si stanno muovendo una serie di think tank della sinistra italiana che vanno in giro a dire che se vince la Meloni l’Italia viene risucchiata da un buco nero», però corregge il tiro sul comizio in Spagna da Vox, quello sulla lobby gay, «cambierei il tono» dice alla Stampa.

La paura della coalizione

La questione entra anche nei ragionamenti della coalizione. Tra gli alleati, Forza Italia e Lega, c’è il timore che la Meloni sia molto attaccabile su questo fronte del pericolo fascista, alimentato dalla stampa internazionale, quella che leggono a Bruxelles. E che quindi una candidatura della Meloni a premier del centrodestra possa indebolire la coalizione in campagna elettorale. Anche per questo (ma non solo), su chi farà il premier in caso di vittoria non ci saranno indicazioni troppo precise in campagna elettorale.