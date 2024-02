Il no al terzo mandato scuote maggioranza e Pd

«Il terzo mandato non era una cosa inserita nel nostro programma». La pazienza di Giorgia Meloni finisce al termine di una giornata di fibrillazioni della maggioranza con la prova di forza della Lega, in commissione Affari costituzionali al Senato, sull’abolizione dello stop al terzo mandato per i governatori. Proposta bocciata con 16 voti contrari e appena 4 favorevoli. Ci sono il «no» di FdI e FI con il centrodestra spaccato, mentre sempre al «no» si sono uniti Pd, Avs e M5S. I governatori sono in rivolta: quelli di centrodestra, primo fra tutti Giovanni Toti che, in nome dell’Autonomia, teorizza che la decisione «deve essere regionale» e quelli dem come Bonaccini che, insieme ad alcuni sindaci, insorgono contro il partito. Italia viva accusa Pd e M5S di «sostegno» a Meloni. Mentre per la Lega la «partita non è chiusa».

Meloni

Il tetto al terzo mandato «non crea problemi al governo o alla maggioranza» assicura Meloni, da Bruno Vespa a Cinque minuti. E dice che la discussione si è svolta nella «massima serenità». «Nessuna lacerazione», conferma da Forza Italia Maurizio Gasparri.

«Nessun problema di tenuta della maggioranza», dice Matteo Salvini, che però avverte: «La proposta è stata bocciata in commissione, poi se ne parlerà nell’Aula del Parlamento, che è sovrana».

Schlein

Non ci crede Elly Schlein: «Abbiamo visto Meloni, Tajani e Salvini affiancati sul palco» in Sardegna «e oggi si spaccano in Aula sul terzo mandato. E fanno bene a chiedersi se ci saranno ripercussioni sulla tenuta del governo», dice la leader pd.

La spaccatura con Bonaccini

Che però deve fare i conti con la protesta interna del presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: «Non è stato rispettato l’accordo preso in direzione e non si è salvaguardata l’unità del partito».

Ciriani su Zaia

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani (FdI), dice che il ragionamento non si deve concentrare sui singoli casi e e in particolare su quello del governatore del Veneto, il leghista Luca Zaia . «È un ottimo governatore ma la questione va depersonalizzata» spiega. Rimarcando che, «l’attività del governo non viene minimamente toccata» da quanto successo ieri e se si fanno norme «per favorire o sfavorire qualcuno si fanno pasticci». «Ci riproveremo» annuncia l’autore leghista dell’emendamento, Paolo Tosato, perché, annota, «non può essere una norma a dire che un governatore che ha fatto bene, gradito ai cittadini, non può essere eletto per la decisione dei partiti».

Alessandra Maiorino

«Se questa non è una spaccatura della maggioranza, cosa è? C’è un braccio di ferro per questioni di potere, una politica ripiegata su se stessa e sulle poltrone», commenta Alessandra Maiorino, M5S. Mentre Italia viva accusa: «C’era una grossa spaccatura nella maggioranza. Per questo avevamo chiesto a tutte le opposizioni di fare fronte comune: potevamo mandare sotto la maggioranza. Purtroppo Pd e 5 Stelle ancora una volta hanno aiutato Giorgia Meloni» fa notare Raffaella Paita. E aggiunge: «Il Pd perde un’occasione solo per regolare i conti interni e dire no a Bonaccini e De Luca».

Intanto, il lavoro sul decreto Elezioni riprende mercoledì

Sul tavolo altri due nodi: la raccolta firme per i partiti che non abbiano i requisiti per concorrere alle elezioni e l’emendamento Lotito che vuole dichiarare ineleggibili tutti i funzionari amministrativi che abbiano compiti di gestione. La Lega affila le armi: «Ai colleghi dem vogliamo dire che, sul terzo mandato, in Aula, possono sempre ripensarci. Ci auguriamo che dall’evidente spaccatura del Pd nasca una decisione unitaria di buonsenso che premi i cittadini e le loro scelte», chiosa il deputato Igor Iezzi.