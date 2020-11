Il noleggio del futuro con Lease Car Broker

In un momento in cui il mercato delle auto usate sta superando quello delle nuove, visto anche la crisi economica legata alla pandemia, il risparmio la fa da padrone. Soprattutto con il noleggio auto a lungo termine. Lease car Broker, una delle realtà più importanti in Veneto nel settore ci spiega perchè.

Noleggio a lungo termine

“Se un cliente si è trovato bene con noi prima di restituire il veicolo, ordina la sua prossima auto in modo tale che ci sia continuità. Ordina l’auto prima che scada la precedente organizziamo la consegna del nuovo veicolo il giorno che termina il contratto del veicolo precedente”, raccontano a Lease a Broker.

Conviene un’auto piccola o un auto di fascia più elevata ci sono diverse capacità di spesa con il noleggio a lungo termine dobbiamo far risparmiare sia chi sceglie l’auto piccola che l’auto di valore più elevato. il nostro prodotto deve razionalizzare i costi.

Il perchè

“Abbiamo visto che avremmo dovuto, a nostro avviso, offrire dei prodotti che non richiedessero un esborso di capitali. In questo periodo ci sono stati anche dei problemi economici, per tante figure, sia aziende che privati. In più, prodotti che accentuassero il risparmio. Quindi in questo periodo abbiamo formulato parecchie ipotesi di veicoli a lungo termine. Grazie ad importanti sconti che abbiamo ottenuto dalle case costruttrici che ci permette di offrire dei veicoli con canoni fortemente competitivi”.

I vantaggi

Noi abbiamo una forte capacità di acquisto sia di automobili che di servizi legati alla mobilità quindi il risparmio lo generiamo sia che si scelga un’auto piccola che un’auto anche di lusso. Se spendo 400 euro per un’auto piccola con 800 mi viene un auto che ha un valore più che doppio.

È chiaro che il costo del noleggio a lungo termine non è proporzionale al prezzo di acquisto del veicolo faccio un esempio se con 400 euro al mese posso avere una auto da 15mila euro con ottocento posso avere un’auto da 50mila euro quindi non è direttamente proporzionale il costo mensile rispetto al valore di acquisto del veicolo.