Il prof. Trabucco incassa l’appoggio di uno dei migliori amministrativisti veneti: l’avv. Filippo Borelli (Foro di Verona)

“Ho appreso che il Professor Daniele Trabucco e’ candidato come consigliere comunale per le prossime elezioni amministrative a Belluno. Ho avuto ed ho l’onore di collaborare con il Professor Trabucco con articoli su varie tematiche giuridiche ed ho potuto apprezzarne le qualità professionali, l’intelligenza, la vastità della sua cultura,lo spirito di approfondimento e di lotta mai doma per le libertà e la tutela dei diritti fondamentali, i profondi valori umani e professionali, l’apertura al dialogo ed al confronto con rispetto di tutte le posizioni ed idee”.

L’augurio

“Da amico e collaboratore del Prof. Trabucco penso che i cittadini di Belluno abbiano oggi più che mai l’occasione di indicare una persona di altissimo profilo, valore e di alta professionalità come loro amministratore”.