Il Terzo polo insiste: «SuperMario deve tornare»

Nessun dietrofront. «La nostra proposta rimane la stessa: governo di unità nazionale con agenda Draghi al centro. E, possibilmente, con Draghi premier». Il niet del presidente del Consiglio all’ipotesi di un secondo mandato a palazzo Chigi non fa perdere le speranze al Terzo polo. Che minimizza: «Draghi non poteva dire altro, come è ovvio».

La convinzione

Dalle parti di Azione restano convinti che, in caso di pareggio alle urne, l’attuale inquilino di Chigi sarebbe l’unica scelta sensata per guidare il prossimo esecutivo. La pensa così anche Matteo Renzi: «Ove si creassero le condizioni e Mattarella glielo proponesse, sono certo che Draghi accetterebbe», aveva messo a verbale il front man di Italia viva intervistato prima delle parole di Draghi.

La replica del PD

Parole che forniscono l’assist al centrosinistra. Con Marco Meloni, braccio destro di Letta nel Pd, che coglie la palla al balzo: «Millantato credito contro realtà», commenta il coordinatore dem, facendo riferimento all’intervista a Renzi: «Ora torniamo a occuparci di cose più serie». «Adesso aggiunge il vicesegretario del Pd laziale Enzo Foschi è ancora più chiaro: la proposta di Calenda e Renzi non esiste». Ribatte da Azione Osvaldo Napoli: «Viene da chiedersi quanto sincero e convinto sia stato il sostegno dei dem al governo uscente», attacca. «Che altro poteva rispondere un premier sfiduciato e non candidato, a 9 giorni dal voto?».