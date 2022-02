Il vescovo di Bergamo sospende il prete no vax

Il vescovo di Bergamo, città tra le più colpite nella prima ondata della pandemia, ha deciso di sospendere un sacerdote per la diffusione di tesi no vax. Via social aveva annunciato di voler intraprendere un tour nel Paese per portare avanti le sue idee contrarie al vaccino e al Green pass. Il religioso è stato esonerato da ogni incarico pastorale dal vescovo di Bergamo Francesco Beschi per aver abbandonato la parrocchia venendo meno al suo impegno di sacerdote.

Don Emanuele Personeni

Attraverso i suoi social don Emanuele Personeni aveva persino pubblicizzato l’iniziativa. In un video aveva dichiarato: “No all’obbligo vaccinale, no ai ricatti, no al green pass” in nome della libertà e del rispetto della persona. Una propaganda no vax, non autorizzata in alcun modo dai vertici ecclesiastici. Una presa di posizione lontana dal suo ruolo che gli è valsa l’esonero da ogni incarico pastorale.

Le distanze

La Chiesa ha voluto così prendere le distanze dalle tesi negazioniste e contrarie ai vaccini e dall’iniziativa promossa dal prete. In passato il religioso sarebbe stato autore anche di altre iniziative no vax: con alcuni altri preti avrebbe diffuso un opuscolo dal titolo “Covid 19, i conti non tornano”, animato social schierandosi contro i provvedimenti del Governo e lanciato raccolte fondi per rimborsare i tamponi ai no vax.

Il Vescovo Beschi

In una nota per i sacerdoti, il vescovo Beschi spiega che l’iniziativa “assunta da don Emanuele Personeni, abbandonando l’ufficio e la comunità affidata alla sua cura pastorale come vicario parrocchiale, è a titolo assolutamente personale e in contrasto con le indicazioni date dal Vescovo di Bergamo. Nessuna parrocchia è autorizzata a concedergli spazi pastorali”.