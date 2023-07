Immigrato sfregia il campanile. Pretto (Lega): “Provocazione inaccettabile”

“Ritengo molto grave ed inquietante quanto accaduto a Santa Caterina di Lusiana Conco, dove un giovane extracomunitario ha imbrattato il muro esterno del campanile della chiesa con disegni e scritte in arabo inneggianti ad Allah, realizzati con una bomboletta spray durante la notte”. Così dichiara il deputato vicentino della Lega, Erik Pretto.

“Non si può parlare di un semplice sfregio, di un banale imbrattamento, se consideriamo il contenuto delle scritte ed il luogo sul quale sono state realizzate, ovvero l’edificio di culto simbolo della nostra fede cattolica – aggiunge il deputato -. Mi domando quindi se si possa davvero derubricare il tutto, peraltro come avviene spesso in queste circostanze, a delle “stranezze” o a dei “disagi” attribuibili al responsabile del gesto, in questo caso un giovane migrante ospitato in un vicino centro d’accoglienza. È lecito domandarsi se queste azioni non nascondano piuttosto un malcelato fanatismo islamico che ha condotto ad un’evidente provocazione, irrispettosa della nostra tradizione e della nostra identità”.

“Questo fatto ci deve far riflettere sull’opportunità di gestire i migranti arrivati clandestinamente nel nostro Paese – conclude Pretto – attraverso il sistema dell’accoglienza diffusa senza che vi siano prima certezze circa l’identità, la provenienza, la storia personale ed i titoli per ottenere effettivamente il diritto d’asilo da parte dei richiedenti protezione internazionale, al fine di garantire prioritariamente la sicurezza dei nostri concittadini.”