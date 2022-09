Immigrazione, Salvini visita a sorpresa l’hotspot di Lampedusa: «Questa non è accoglienza ma caos»

Il segretario della Lega Matteo Salvini ha visitato oggi, 31 agosto, l’hotspot di Lampedusa. «Questa è una visita a sorpresa per fare vedere la realtà di un Paese che non controlla le proprie frontiere e dove entra chiunque», ha detto il segretario della Lega. «Dal 26 settembre torneremo a essere un Paese accogliente e ospitale con chi lo merita ma che rispetta e fa rispettare le regole; è un problema di sicurezza», ha aggiunto Salvini, accompagnato dal vicesindaco leghista, Attilio Lucia. Stando a quanto riferito dall’agenzia Ansa, il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, non era al corrente dell’arrivo del segretario leghista.

L’arrivo senza avviso

«Siamo arrivati senza avvisare nessuno a Lampedusa – ha spiegato Salvini durante una diretta Facebook – perché la scorsa volta quando siamo venuti avevano ripulito e svuotato. Questa è la situazione, uno scempio. Questa non è accoglienza, è caos, traffico di esseri umani, sfruttamento. Questo è un business da miliardi di euro».