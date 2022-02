Imprese agricole da tutta Italia presenti a Loncon per la seconda edizione della più prestigiosa fiera nazionale in movimento

Il mondo dell’agricoltura si ritrova. Numerosi imprenditori saranno presenti mercoledì 23 febbraio alle 9.30 a Loncon di Annone Veneto all’interno della Tenuta Sant’Anna, di Genagricola spa, per la seconda edizione di Vite in Campo – Potatura&Impianto (versione invernale), una rassegna che si aggiunge alla già consolidata manifestazione «madre» Vite in Campo.

Gli ospiti

L’evento, organizzato da Condifesa TVB (Treviso, Vicenza e Belluno) ed Edizioni L’Informatore Agrario, sarà dedicato alla potatura invernale e all’impianto del vigneto. Saranno presenti il presidente di Condifesa TVB Valerio Nadal, l’assessore regionale all’agricoltura Federico Caner, il presidente della Commissione Agricoltura in Senato Gianpaolo Vallardi, il sindaco di Annone V. Victor Luvison, l’europarlamentare Mara Bizzotto e i presidenti delle più importanti Cantine e Consorzi a livello nazionale. Durante la giornata seguiranno varie dimostrazioni pratiche di potatura con cantieri al lavoro tra i filari aziendali. Inoltre, attraverso ben 4 visite guidate da tecnici qualificati saranno illustrate ai visitatori l’operatività delle macchine e i risultati della potatura meccanica. Una specifica area è stata riservata alla potatura manuale agevolata grazie alle più innovative attrezzature disponibili sul mercato. “Concretezza e innovazione per promuovere una viticoltura più avanzata, più evoluta e sempre più sostenibile” sintetizza così l’obiettivo di Vite in campo Valerio Nadal.

Nadal

Nadal ha aggiunto: “Vite in Campo e un format che prevede la realizzazione di giornate dimostrative, pensate per dare la possibilità ai viticoltori di vedere all’opera e sperimentare le nuove macchine e tecniche, presentate direttamente in azienda. Ha negli anni riscosso un forte successo ed anche per questo oggi viene proposta in due edizioni, quella invernale e quella estiva”. Il direttore Filippo Codato ha precisato: “Le tematiche affrontate sono i nuovi mezzi per una difesa fitosanitaria efficace, i metodi alternativi al diserbo chimico, la viticoltura di precisione, i macchinari per la potatura, i materiali per l’impianto, i sistemi di irrigazione, l’adozione di sistemi IoT in vigna e in cantina”.