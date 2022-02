In arrivo sull’Italia venti di burrasca. Allerta meteo in Lombardia, Toscana e Lazio

Sarà il vento il protagonista di questa nuova ondata di maltempo sul nostro paese. Le raffiche di burrasca sferzeranno la Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia. Con il passare delle ore il vento forte arriverà in Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Insomma la tempesta Eunice, che ha colpito duramente la Gran Bretagna e la Scozia, sfiorerà anche l’Italia.

In Piemonte

Per il vento forte in Piemonte, sono stati chiusi degli impianti di risalita sulle piste da sci del comprensorio della Via Lattea, Sestriere-Sauze d’Oulx-Sansicario. La raffica più forte finora registrata dalle stazioni Arpa, Agenzia regionale di protezione ambientale, nel Gran Paradiso, 176 kmh sulla cime Gran Vaudala, sopra Ceresole Reale, vicino Torino. Vento molto forte anche a Susa, dove in mattinata l’anemometro di Arpa ha già registrato 93.6 kmh. In Valle d’Aosta 109.4 kmh a Morgex Lavancher. Nel nord del Piemonte, 63 kmh a Formazza. Nella tarda mattinata la tempesta di vento è attesa anche nelle pianure, in particolare nel Torinese e Cuneese, e sulle colline astigiane con intensità tra i 60 e i 90 kmh

A Milano

Allerta gialla a Milano dove si prevedono venti che potranno arrivare a 50 km/h. Allerta arancione in Toscana dove già ieri il maltempo si era fatto sentire. Anche qui venti forti e mareggiate. All’Elba il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole e dei parchi. Stessi provvedimenti sono stati presi dalla Protezione Civile in Campania, in particolar modo nella zona di Pozzuoli.

Lazio

Allerta gialla nel Lazio di 24 ore per oggi che potrebbe passare alle prossime 36 ore. Previste mareggiate sulle coste e venti fortissimi.