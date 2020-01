In Riviera del Brenta rinasce FdI

Ne è passata di acqua sotto i ponti dai tempi del Fronte della Gioventù (MSI), passando per Alleanza Nazionale, Nova Mira (Destra a Mira) e, oggi, Fratelli d’Italia. Ieri sera presso il Centro Civico di Borbiago, alla presenza della coordinatrice Riviera del Brenta Luna Vergerio (FdI), Lucas Pavanetto (coordinatore Provinciale), Giorgio Deste e Raffaele Speranzon (coordinatore Nazionale ), l’Avvocato Bruno Canella, ed a una sessantina di simpatizzanti, è stato costituito il nuovo Circolo di Mira di FdI.

L’ideatore in Riviera del Brenta







Enrico Carlotto, imprenditore, famoso in tutta la Riviera del Brenta e non solo a Mira, ringrazia così i partecipanti. “Ringrazio quanti mi hanno scritto in privato per congratularsi con tutti noi. A voi rivolgo l’invito di uscire allo scoperto. Non temete. Metteteci la faccia. I tempi sono maturi. E, ieri sera, è iniziato l’assalto alla ” Bastiglia””.

La rinascita e l’appoggio dei Big

Con queste parole è iniziata per FdI e la Riviera una nuova avventura. Precisamente a Mira il nuovo circolo presentato alle 20 al centro civico di Borbiago. «Fratelli d’Italia è uno dei pochissimi partiti che negli ultimi mesi ha sempre visto aumentare i consensi nei sondaggi. Ma soprattutto – dichiara Luna Vergerio – che ha avuto la capacità di attirare e coinvolgere tutti quei cittadini che vogliono mettersi a disposizione per il bene comune. E che si riconoscono nei valori quali l’onestà, l’amor di Patria e soprattutto la coerenza».

La dichiarazione di Vergerio







«Sono particolarmente felice di partecipare alla presentazione del nuovo Circolo di Mira. Un Comune dove la sinistra governa praticamente ininterrottamente da 70 anni (ad eccezione della poco fortunata parentesi grillina) senza avere la capacità di risolvere i problemi dei cittadini. Con questa nuova voce nel panorama politico mirese, sicuramente inizieremo a far valere le nostre ragioni».