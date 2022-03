In Russia proteste in 23 città: centinaia di arresti

Manifestazioni contro la guerra in Ucraina in almeno 23 città della Russia. Lo rende noto l’organizzazione indipendente Ovd-Info. Le persone fermate sono, a ora, già oltre 200. Aleksei Navalny, dal carcere in cui è detenuto da oltre un anno, venerdì ha chiesto ai russi di scendere in piazza nelle loro città ogni domenica.

Fermati anche i giornalisti

Fra le oltre 200 arrestate ci sono anche nove giornalisti, fermati a San Pietroburgo, rende noto la piattaforma Avtovaz Live, citata dal Moscow Times.