Incentivi edilizi: il piano

Limitare i danni ma allo stesso tempo cercare di salvare i lavori avviati, in particolare nei condomini. La mina superbonus agita le riunioni ministeriali dedicate alla preparazione della manovra. Il generosissimo incentivo ideato in tempi di pandemia, poi prorogato, quindi rivisto in profondità per limitare le truffe e provare a gestire la mole dei crediti d’imposta, è entrato in un modo o nell’altro in molti dei provvedimenti governativi degli ultimi due anni. Una parte della maggioranza coltiva l’idea di un’ulteriore stretta, nella speranza di liberare risorse da dirottare su altre voci politicamente spendibili. Nessuna decisione è stata ancora presa e un nuovo intervento restrittivo non è escluso; ma al momento la priorità è evitare che al danno per i conti, che in larga parte è già fatto, si aggiunge in forma aggravata quello per imprese e cittadini.

Le norme

In realtà il ridimensionamento del superbonus è già scritto nelle norme vigenti: per quanto riguarda i condomini, la percentuale di detrazione scenderà dal primo gennaio 2024 al 70 per cento, dal 110 applicazione ancora applicata a quelli che lo scorso autunno avevano perfezionato la delibera e la successiva comunicazione nei tempi prescritti (gli altri sono già da quest’anno al 90 per cento). Il punto è che molti di questi cantieri sono in ritardo e non riusciranno a completare i lavori entro il 31 dicembre. Ciò vorrebbe dire che una bella fetta di proprietari si troveranno a dover corrispondere di tasca propria la differenza rispetto al superbonus pieno, con il rischio di non essere in grado di pagare. Situazione che naturalmente si rifletterebbe pesantemente anche sulle aziende. Sarà quindi inevitabile concedere una proroga che però avrà con tutta probabilità dei paletti abbastanza rigidi: ad esempio la richiesta di un avanzamento dei lavori almeno al 60 per cento, mentre verrebbero in ogni caso esclusioni i condomini che hanno aspettato troppo per avviarli. Un filtro ci potrebbe essere anche sulla condizione soggettiva dei contribuenti, in modo da selezionare quelli effettivamente in difficoltà.

Il decreto

Una proroga più limitata è stata già messa nera su bianco nel decreto Omnibus di agosto per quanto riguarda le abitazioni unifamiliari: i lavori nelle villette potranno andare avanti fino alla fine di quest’anno, scavalcando la precedente scadenza fissata al 30 settembre. Quanto all’eventualità di ridurre ulteriormente la percentuale (che nel 2025 scenderebbe comunque al 65), si tratta di una mossa da soppesare con attenzione: anche per le implicazioni su un settore come quello delle costruzioni dal quale provengono già segnali abbastanza inquietanti. L’affievolirsi della spinta dell’edilizia (come pure di quella del turismo) è una delle ragioni che contribuiscono a spiegare l’indebolimento dell’economia. Senza contare che continua a pesare la vicenda collegata dei crediti bloccati, per la limitata capacità di assorbimento da parte del sistema bancario a fronte dell’ondata di cessioni. Anche su questo aspetto l’esecutivo dovrà decidere se ed entro quali limiti intervenire.

La previsione

Dal punto di vista dei conti pubblici resta una situazione senza precedenti, in cui la previsione originaria di spesa quantificata in 36,6 miliardi per il superbonus e in 5,9 per il bonus facciate è stata rivista con la Nadef dello scorso anno rispettivamente al 61 ,2 e 19 miliardi, con un incremento complessivo di quasi 38 (mentre le stime per gli altri bonus edilizi erano rimasti invariati). La valutazione dell’impatto del 110 per cento è poi ulteriormente cresciuta a 67 la scorsa primavera ed ora si dirige verso quota 80-85. Soldi che dopo le decisioni di Eurostat sulla contabilizzazione di questa voce si scaricheranno in larga parte sul disavanzo del 2023, gonfiandolo ben oltre le intenzioni iniziali. Ma che in termini di cassa peseranno anche sugli anni successivi. Ora l’auspicio è che la “normalizzazione” al 70 per cento dell’agevolazione, con il conseguente minor ricorso, la riporti nell’ambito delle voci gestibili con le normali modalità di bilancio.