Incontro Letta-Conte: “Tensioni, ma avanti con il dialogo”

Oggi c’è stato un incontro tra il segretario del Pd Enrico Letta e il leader del M5S Giuseppe Conte: “E’ stata l’occasione per un aggiornamento sui vari temi dell’agenda politica”, spiegano fonti pentastellate, che parlano di “incontro cordiale, come sempre dati i rapporti personali e politici tra i due leader, in cui sono state trattate le varie questioni, anche quelle che hanno visto le rispettive forze politiche su posizioni non pienamente convergenti”. I due leader, proseguono le stesse fonti, “non si sono nascosti le tensioni di queste ultime settimane ma hanno ribadito la intenzione e determinazione a continuare il percorso di dialogo”.

Il comunicato

Al termine dell’incontro, comunicato ‘fotocopia’ diffuso anche dal Nazareno: il testo in cui si riferisce dell’incontro e dei temi affrontati è identico.