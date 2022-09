Italexit Salerno: appuntamento con Paragone

Martedì 20 settembre alle ore 17.00 il senatore Gianluigi Paragone sarà a Salerno presso il gazebo informativo allestito in Via Velia (angolo Corso Garibaldi) per incontrare la stampa ed i media locali, i militanti ed i simpatizzanti di Salerno e provincia. Sarà questa un’occasione per ascoltare dalla viva voce del senatore quelli che sono i temi ed il programma caro al partito da lui fondato; temi che intende portare all’attenzione del Parlamento e del nuovo governo.

L’invito

I cittadini salernitani sono i benvenuti a partecipare attivamente a questo incontro portando il loro contributo con idee, progetti e consigli che Paragone ascolterà con piacere; suggerimenti fondamentali per una rappresentanza vera del territorio e dei cittadini alla vita parlamentare.