Italia conservatism

Dal 29 al 30 settembre, la capitale italiana ha ospitato un evento di spicco nel panorama politico e culturale nazionale: “Italian Conservatism”. L’Hotel Quirinale di Roma è stato il fulcro di questo incontro di alto profilo organizzato dalla Fondazione Tatarella, Nazione Futura e The European Conservative. L’evento ha catalizzato l’attenzione di studiosi, politici, attivisti e cittadini interessati a discutere e definire una visione conservatrice italiana per il futuro del Paese. Un’opportunità unica per esplorare idee, valori e strategie per una società ancorata nella tradizione, ma proiettata verso un futuro di prosperità e stabilità.

Importantissimi ospiti sia del panorama nazionale che europeo

Presenti europarlamentari, ricercatori ed esperti provenienti da varie nazioni dell’Unione europea. Tra i relatori è intervenuto, il noto giornalista Daniele Capezzone. Per Capezzone il primo pericolo è che si ritorni alla “tarantella” dello spread per denigrare l’attuale governo in vista delle europee, ma si dovrà cercare di resistere e respingere quest’accusa. Primo motivo perché le sinistre non hanno mai diminuito il debito pubblico, ma aumentato e allo stesso tempo non ci sono i presupposti per le azioni in tema economico. Allo stesso tempo il governo non può nascondere che c’è un problema del debito, perché comunque dobbiamo pagare ogni anno questi debiti e gravano sulle politiche economiche. Sempre il giornalista di Libero cita che il Superbonus costa 3 miliardi e mezzo al mese, quindi le accuse che arrivano da sinistra di non fare abbastanza, non ha senso rimproverare da chi ha provocato solo danni alla nostra economia, allo stesso tempo ci deve essere una pars costruens dove il governo deve sicuramente dare delle risposte concrete.

Roccella

Oltre a Capezzone un altro ospite illustre è stato certamente il Ministro per la famiglia Eugenia Roccella. La ministra collegandosi allo spot di Esselunga di questi giorni sottolinea le differenze profonde tra destra e sinistra. Sul caso Esselunga non avrebbe neanche senso parlarne perché il video comunica cose ovvie e banali, invece ogni volta nasce il caso mediatico su questi temi. La riflessione del ministro parte dal fatto che senza pari opportunità è impossibile che le donne riprendano a fare figli. Il welfare è da rivedere perché datato, c’è bisogno di un nuovo welfare che tuteli maggiormente, conservare vuol dire aprirsi al futuro, consapevoli di che cosa si vuole. “La differenza più profonda tra conservatori e i progressisti è su una disposizione nei confronti dell’umano”. I conservatori hanno un approccio di simpatia nei confronti dell’uomo. Non vogliamo cambiare l’uomo, ma vogliamo cambiare le condizioni in cui vive per dare il meglio di sé. Nel secolo scorso abbiamo vissuto delle utopie che una volta realizzate sono diventate distopie. Il cambiamento l’utopia non riguarda solo il sociale, ma riguarda direttamente la natura umana e i limiti umani. Riguarda le modalità della procreazione. Voler cambiare l’uomo nella sua natura è il traguardo dei progressisti. Nuovo mercato del corpo che i progressisti difendono, quindi a volte sono più liberali i progressisti sul alcune tematiche. Il mercato del corpo incide sulle relazioni umane. Sapere che cosa vogliamo conservare in base alle grandi innovazioni che abbiamo di fronte.

Telese e Fini

L’evento più atteso è sicuramente stato nel sabato pomeriggio verso le 16:30 quando è stata data parola a Luca Telese in dialogo con Gianfranco Fini. Telese inizia la discussione sottolineando che ad oggi il flusso non si riesce a fermare, il dato riportato è di 30.000 persone nell’ultimo mese. Se queste persone hanno facilità a superare i confini, cosa si può veramente fare?

Per Fini La legge Bossi-Fini è da cambiare perché il fenomeno migratorio è diverso. L’Italia è diventato paese di transito. La legge Bossi Fini si confronta con migranti con migranti che erano già nel territorio nazionale e lavorano in nero. La legge si muoveva sul fatto che dai il permesso di soggiorno se lavori. Oggi siamo in presenza di un fenomeno che vede premere diversi milioni di persone che fuggono dai loro paesi per ragioni diverse, qualche stato che prima non c’era. Rispetto al 2022 il numero di migranti oggi è raddoppiato. Nel 2050 la sola Nigeria avrà popolazione pari a intera Unione Europea. A fronte di ciò quale paese con una legge può pensare di governare il flusso con la legge. Poi come riuscire a integrarli? Integrazione è riconoscere come propri i valori della società in cui vai a vivere. Il governo italiano sta facendo tutto ciò che può. Giorgia Meloni sta agendo in sede europea e con i paesi da dove partono. I fatti che per ora ha fatto l’Europa non ha fatto nulla, questo perché il Trattato di Dublino è “preistoria” quindi il problema è che l’Unione Europea ha una architettura che deve essere cambiata. La recente polemica con la Germania deriva dalla persistenza in essere. La Germania decide di pagare le ONG per operare nel Mediterraneo, con la conseguenza che tutti quei migranti che vengono salvati vengono portati nel porto italiano. L’Italia deve difendere i propri confini. Il governo tedesco è un governo rosso verde. Quando il migrante è insostenibile? L’ingresso con dei rapporti bilaterali, oggi non ancora, in futuro non possiamo permetterci di essere un paese di transito. Questo richiede stretti rapporti bilaterali. Stretti rapporti bilaterali (la soluzione secondo Fini) vogliono dire rendere più agevoli il rimpatrio e l’espulsione. 3200 gli immigrati riportati nei loro paesi nel 2022. Per fare questi rimpatri ci sono dei costi veramente altri. Volontà dell’Europa e dell’Occidente di fare questi rimpatri. IL trattato bilaterale, sono pochi i paesi che vogliono prendersi il diritto nazionale. L’Unione Europea. Onu comincia a vedere terminato il suo operato. Il mondo è radicalmente diverso rispetto a 10 anni fa. Ridurre la questione dei migranti con un colpo di penna è riduttivo e non risolve la situazione. Ieri un magistrato catanese ha ordinato la possibilità per 4 tunisini di andarsene. Secondo il magistrato che ha ordinato di rimettere in libertà sarebbe da rimettere. Sul perché della decisione del magistrato c’è da capire bene la motivazione. Necessità assoluta di governare il flusso come primo stadio. Secondo stadio agiamo in sede europea. Terzo stadio domandiamoci che modello di integrazione vogliamo. Discussione su cosa vuol dire integrarli, anche perché il ragionamento è senza confini e i modelli francese e inglese sono falliti. L’Islam è una religione totalizzante. E’ una religione che non conosce la laicità delle istituzioni, perché il loro riferimento è Allah. Bisogna lavorare in termini culturali che sia rispettosa della religione, ma non creare un meccanismo che poi sia conflittuale nella società. Terza via italiana all’integrazione. Governo francese ha impedito ai ragazzi di presentarsi con lunga tunica tipica dei paesi arabi. Tema religioso non può essere connesso solo ai conservatori è sostanza di una politica e di un’integrazione. Dovere di difendere la propria identità. Tony Blair istituii tribunali Scaria, questi tribunali uscivano sentenze che rimanevano a bocca aperta. Anche in Italia abbiamo lo stesso problema, perché un magistrato ha difeso l’uomo che ha picchiato la moglie con la motivazione che è nella sua cultura. Multiculturalismo all’eccesso fa fatica. Se la politica non ha un retroterra rischia di limitarsi al momento della propaganda.

Ocone

Altri due importanti ospiti degni di nota sono stati Corrado Ocone famoso filosofo e Francesco Giubilei, tra l’altro in qualità di presidente di Nazione Futura e Fondazione Tatarella. Secondo Ocone il politicamente corretto nasce negli anni ’60, per dare più libertà e includere alcune posizioni. Questa cultura però nel tempo è andata degenerando iniziando a escludere quelli che la pensavano in maniera diversa. Questa visione risale all’illuminismo. È una mentalità che raggiunge, con questi fenomeni del politically correct, una sorta di capovolgimento. Il fine ultimo è l’arrivo al nichilismo puro. Quello che fa più paura è l’esclusione delle opinioni tradizionali viste come vecchie, passatiste. Cultura che passa dal paradosso al pericolo. Sicuramente finisci per creare dei danni inenarrabili.

Giubilei

Francesco Giubilei invece riprende il padre del conservatorismo contemporaneo europeo Roger Scruton, il quale ebbe un caso in cui fecero un taglia e cuci per metterlo alla gogna mediatica. La difesa di libertà di parola ed espressione che invece la cancel culture e politicamente corretto sta mettendo in pericolo. La libertà di parola e di espressione dobbiamo domandarci se è realmente garantita. Il secondo punto è Biancaneve, che hanno dovuto stravolgere la storia. Le nuove generazioni passano la maggior parte del tempo sul Netflix e sui social.

Difficile che i giovani quindi votano sui conservatori, quindi ragionare e rendere pop i nostri valori, come rendere i nostri valori idee di massa.

Degni di nota gli interventi introduttivi di Marco Mestriner responsabile a livello reginale di Nazione Futura del Veneto ed Enrico Ellero responsabile del circolo di Nazione Futura di Venezia. Tra i partecipanti anche Alberto Gava Vicepresidente di UCID Treviso.