Italia in coda all’Ue sulle infrastrutture

L’Italia continua ad essere indietro rispetto agli altri grandi Paesi Ue sulle infrastrutture, con i cittadini fortemente insoddisfatti di strade e servizi. Lo rivelano i primi dati emersi dal rapporto, «Sussidiarietà e governo delle infrastrutture», realizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà, la cui versione completa sarà pubblicata in autunno. Il nostro Paese spende in strade, autostrade, ferrovie e aeroporti circa la metà rispetto alle altre maggiori nazioni europee: negli ultimi 10 anni è stato investito lo 0,4% del Pil contro lo 0,9% della Francia, lo 0,8% della Gran Bretagna, lo 0,7% della Germania e lo 0,6% della Spagna. Dal 2010 al 2020 l’Italia ha speso complessivamente per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture 98,3 miliardi. Guardando ai maggiori partner europei il confronto è impari. Gli investimenti hanno infatti superato i 227 miliardi in Germania, quasi 223 in Francia e 186 in Gran Bretagna. Solo la Spagna ha fatto meno di noi, con 90 miliardi di spesi.

L’insoddisfazione

Secondo il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, la tendenza va cambiata. «Nei prossimi mesi – ha spiegato – ci saranno investimenti senza precedenti soprattutto per strade, autostrade, ferrovie e dighe: parliamo di 4mila cantieri solo per opere ferroviarie e stradali e 125 miliardi di investimenti esclusivamente per far correre di più e meglio i treni». Il ministro spera che questi investimenti possano rendere più soddisfatti i cittadini. Secondo lo stesso rapporto, infatti, il nostro Paese è all’ultimo posto tra i 28 grandi dell’Ocse per la soddisfazione degli utenti delle infrastrutture (tra cui trasporto, energia, telecomunicazioni, acqua e altri settori). Si dice infatti contento della situazione italiana appena il 18% della popolazione, contro una media generale del 38% e dati più alti in Paesi come Francia (53%), Germania (51%) e Gran Bretagna (35%).

Le grandi opere

Il 68% degli italiani, poi, ritiene che non si sia fatto abbastanza per la realizzazione delle infrastrutture, contro una media Ocse del 58%. Il rapporto certifica quindi che la maggior parte dei cittadini si muove con le auto private e che c’è una grande disparità di servizi tra Nord e Sud. E ancora, tre italiani su quattro sono convinti che investire in infrastrutture contribuisca alla crescita del Paese e crei nuovi posti di lavoro. Secondo Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, le opere devono però essere realizzate con intelligenza e attenzione. «Le infrastrutture di cui ha bisogno l’Italia – spiega – devono essere realizzate in modo sostenibile e coinvolgendo i territori ei corpi intermedi che rappresentano la società civile, invece di essere calate dall’alto». Nessuna critica diretta, ma la frase sembra far riferimento al Ponte sullo Stretto, con la maxi opera che non è stata condivisa da associazioni di cittadini e ambientalisti sulle due sponde dello Stretto, calabrese e siciliana. Secondo loro, infatti, era più urgente potenziare con gli stessi soldi l’alta velocità e le connessioni stradali e ferroviarie nelle due Regioni. Salvini, però, si dice fiducioso. L’Italia, spiega, «ha bisogno di sbloccarsi e guardare al futuro con fiducia e ambizione. Moltiplicheremo i lavori, anche grazie a rivoluzioni normative come il nuovo Codice degli Appalti, e realizzeremo opere di rilevanza mondiale come il Ponte». Il ministero, conclude, «che ho l’ambizione di trasformare nella casa degli amministratori locali, giocherà da protagonista la partita per il futuro del Paese».