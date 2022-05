Italia-Usa, martedì Draghi a Washington: incontro con Biden

L’incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente degli Usa Joe Biden “sarà l’occasione per riaffermare la storica amicizia e il forte partenariato tra i due Paesi”. Lo sottolinea il comunicato di Palazzo Chigi nel quale viene illustrato il programma e gli appuntamenti previsti nel corso della missione di Draghi a Washington e nel quale viene ricordato che “l’ultimo incontro tra i due leader era stato a margine del Vertice G20 di Roma lo scorso ottobre”. La partenza per Washington, si legge nel comunicato, è prevista martedì mattina, 10 maggio. Il primo incontro ufficiale sarà con il presidente Biden alla Casa Bianca, nel primo pomeriggio (orario locale). Palazzo Chigi anticipa che “durante l’incontro saranno discusse le eccellenti relazioni bilaterali e riaffermata la solidità del legame transatlantico. Si parlerà del coordinamento con gli Alleati sulle misure a sostegno del popolo ucraino e di contrasto all’aggressione della Russia”.

Il coordinamento

“Un coordinamento – aggiunge P. Chigi – che è costante, in continuità con i regolari contatti mantenuti anche in ambito Quint. L’incontro potrà offrire l’occasione per uno scambio di vedute sulle sfide globali di interesse comune, sui preparativi dei Vertici G7 e Nato in programma a giugno; sulla cooperazione in materia di sicurezza energetica, digitale, alimentare e di cambiamento climatico”. Il Presidente Draghi l’11 maggio si recherà al Congresso, per un incontro bipartisan con la leadership del Congresso e con la Speaker Nancy Pelosi (che Draghi ha già incontrato lo scorso ottobre a Roma). In giornata ci sarà un incontro con la stampa organizzato presso l’Ambasciata italiana a Washington. Infine Mercoledì sera l’Atlantic Council conferirà al Presidente Draghi il Distinguished Leadership Award 2022. Il premio sarà consegnato dal Segretario americano al Tesoro Janet Yellen.