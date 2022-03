Kharkiv è sotto attacco russo. Kyiv Independent: “Missile sulla sede del governo regionale”

Non c’è pace a Kharkiv che paga lo scotto di essere troppo vicina al confine russo. Pesantemente bombardata durante l’offensiva di Mosca, questa volta la massiccia esplosione a piazza della Libertà, la piazza centrale cittadina, “era rivolta direttamente al governo locale”. Un video documenta il missile lanciato contro l’edificio che ospita l’amministrazione regionale. L’obiettivo dei russi sembra essere chiaro, almeno per le autorità ucraine e anche per la Bbc: “Uccidere il governatore e il suo team, che guidano la difesa della città”. L’impatto è terribile e al momento dell’esplosione, nella piazza, le auto civili in transito sono travolte dall’onda d’urto. Sarebbero 6 le persone rimaste ferite nell’attacco missilistico, tra cui un bambino.

In fiamme

Le fiamme avvolgono tutto e, per un attimo, celano la devastazione che avvolge il palazzo del governo regionale e gli altri edifici della zona. Nel filmato si sentono delle voci di persone che ispezionano i resti di uno di questi edifici che danno sulla piazza. “Questa è la pace russa” dice una di loro. “Volevano questo, ci avevano avvertiti”. In un altro video c’è un uomo che riconosce la sua auto, distrutta.

Kuleba

A denunciare l’attacco missilistico è arrivato puntuale il tweet del ministero degli Esteri ucraino: “La Russia sta conducendo una guerra in violazione del diritto umanitario internazionale. Uccide civili, distrugge infrastrutture civili. L’obiettivo principale della Russia sono le grandi città che ora vengono colpite dai suoi missili”, mentre il ministro Dmytro Kuleba lancia l’ennesimo appello alla comunità internazionale. “Putin non è in grado di abbattere l’Ucraina. Commette crimini di guerra per rabbia”, scrive Kuleba.