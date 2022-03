Sono almeno 117 i bambini che hanno perso la vita nel confitto in Ucraina dal 24 febbraio, giorno dell’invasione della Russia.

Denisova

Lo ha denunciato la commissaria della Verkhovna Rada (Parlamento ucraino) per i diritti umani, Lyudmila Denisova, sottolineando che è impossibile determinare il numero esatto visti i combattimenti in corso in molte arre del Paese. Lo riporta la Bbc.