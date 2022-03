Kiev: “Attacchi Russia, interrotto corridoio umanitario a Mariupol”

Guerra Ucraina-Russia, il corridoio umanitario a Mariupol è stato interrotto per la seconda volta. Gli invasori hanno aperto il fuoco durante l’evacuazione dei civili, riferisce il Reggimento Azov. Le forze armate ucraine hanno invitato la popolazione a non lasciare i rifugi. Si è replicata oggi la situazione di ieri in cui i militari hanno aperto il fuoco senza rispettare il cessate il fuoco, riferiscono i combattenti del battaglione Azov.

Le evacuazioni

Le evacuazioni erano iniziate a mezzogiorno nella città dove il cessate il fuoco era in vigore già dalle 10 del mattino e sarebbe dovuto durare fino alle 21. Nel frattempo, i combattimenti sono continuati altrove in Ucraina. Ci sono stati stamani pesanti bombardamenti a ovest e nordovest di Kiev, riporta la Cnn che conferma che suoi team a Kiev e nelle zone rurali a sudovest hanno avvertito l’impatto delle esplosioni. Nel resoconto della Cnn viene riferito dell’attacco al checkpoint riservato al passaggio dei civili in fuga da Irpin, centrato da colpi di artiglieria o di mortaio, dove sarebbero rimaste uccise – secondo le autorità ucraine – tre persone, compresi due bambini.