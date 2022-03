Kiev: “Bombardata moschea Mariupol”. A Kharkiv bimbi tra vittime

Guerra Ucraina-Russia, il ministero degli Esteri ucraino denuncia un bombardamento contro una moschea a Mariupol dove si erano rifugiati “più di 80 civili”. “La moschea del sultano Solimano il Magnifico e Roxelana a Mariupol è stata bombardata dagli invasori russi – si legge in un tweet del ministero – Più di 80 adulti e bambini si nascondono lì dai bombardamenti, anche cittadini turchi”. Sarebbero più di una decina i corridoi umanitari in programma per oggi per l’evacuazione dalle città ucraine dei civili in quello che è di fatto il 17esimo giorno dall’invasione russa. Sono continuati per tutta la notte gli attacchi delle forze russe ormai molto vicine a Kiev dove all’alba sono suonate le sirene antiaeree. Allarme aereo anche a Leopoli e, secondo quanto riferiscono i media locali, anche a Odessa, Kharkiv, Cherkasy e Sumy. Nella notte sono stati colpiti alcuni sobborghi della capitale ucraina.

La speranza

“Spero la giornata vada bene” e che “tutte le rotte previste vengano aperte”. Si è espressa così la vice premier ucraina, Iryna Vereshchuk, riguardo i corridoi umanitari che dovrebbero funzionare oggi in varie aree dell’Ucraina, anche quella di Mariupol. Spero, ha aggiunto la vice premier in dichiarazioni riportate dal Guardian, che “la Russia rispetti i suoi obblighi a garantire il regime di cessate il fuoco”. “Il grosso delle forze terrestri russe si trova adesso a circa 25 chilometri dal centro di Kiev”, ha riferito il ministero della Difesa britannico, citando l’intelligence, secondo cui continuano gli scontri a nordest della capitale ucraina. Il ministero ha riferito poi che, oltre a Kiev, restano accerchiate le città di Kharkiv, Sumy, Mariupol e Chernihiv, che continuano a subire “pesanti bombardamenti”.