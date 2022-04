Kiev: “Donati 924 milioni di dollari da filantropi di tutto il mondo”

“Più di 923,8 milioni di dollari sono stati donati da filantropi mondiali ai conti di organizzazioni internazionali come Unicef, Unhcr e Disasters Emergency Committee”. Lo fa sapere il capo dell’ufficio della presidenza ucraina, Andriy Yermak, che oggi in un briefing insieme ai suoi vice Kirill Tymoshenko e Yulia Sokolovskaya e al vicepremier e ministro dell’Economia Yulia Sviridenko ha fatto il punto sul lavoro del coordinamento presidenziale per gli affari umanitari e sociali.

Le donazioni

Il 4,26% dei quasi 924 milioni di dollari donati è stato trasferito sui conti della Banca nazionale ucraina (Nbu) e delle ambasciate ucraine. La maggior parte dei fondi proveniva da filantropi del Regno Unito (47%), dei Paesi Bassi (quasi il 18%), della Repubblica Ceca (11%) e degli Stati Uniti (quasi l’8%). “Celebrità mondiali e grandi aziende hanno trasferito i loro fondi a organizzazioni internazionali. Per noi, l’aiuto di celebrità mondiali e cittadini comuni di diversi Paesi è ugualmente importante”, sottolinea Yermak su Telegram, ringraziando “ogni filantropo e ogni organizzazione”.