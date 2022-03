Kiev: piccoli passi positivi per i corridoi umanitari

E’ terminato il terzo round negoziale tra delegazioni russa e ucraina nella regione di Brest, in Bielorussia. Lo comunica l’ambasciata della Federazione russa, ripresa dalla agenzie russe. Mikhailo Podolyak, consigliere e portavoce di Volodymyr Zelensky, dichiara “ci sono piccole novità positive nel miglioramento della logistica dei corridoi umanitari. Sono proseguite intense consultazioni sulle proposte politiche, insieme a un cessate il fuoco e garanzie di sicurezza”. Si iniziano a contare i danni di questa guerra. Il ministro delle Infrastrutture in Ucraina Oleksander Kubrakov ha affermato che dall’inizio dell’invasione russa sono stati causati danni alle infrastrutture del Paese da 10 miliardi di dollari. Lo riportano i media internazionali

USA

Gli Stati Uniti stanno considerando l’ipotesi di fornire sistemi di difesa aerea agli alleati della Nato nell’Europa orientale mentre aumenta il timore che i russi possano prendere in considerazione il lancio di missili contro il fianco orientale dell’alleanza. Lo ha riferito un funzionario statunitense alla Cnn. Non esiste ancora un piano specifico, ma l’idea è incentrata sulla preoccupazione che i missili o gli aerei russi possano deliberatamente attaccare obiettivi all’interno del territorio della Nato, ha spiegato il funzionario. E il Dipartimento della Difesa americano ha ordinato l’invio di altri 500 soldati in Europa. Lo riferisce l’agenzia Bloomberg citando un funzionario del Pentagono, secondo il quale gli Usa avranno circa 100.000 soldati in Europa.