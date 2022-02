Kiev pronta a combattere. Putin all’esercito ucraino: “Prendete il potere nelle vostre mani”

Il fermo immagine è eloquente: una bandiera rossa sventola in cima a un carro armato russo, mentre il tank sorpassa altri mezzi militari che procedono lungo una strada. Sull’insegna si riescono a scorgere anche la falce e il martello, i riferimenti per antonomasia al comunismo internazionale e a quell’Unione sovietica che regnò incontrastata su Mosca e mezza Europa per sette decenni.

Dove

Siamo in territorio ucraino, nei pressi di Kiev, dove in questi momenti si sta concentrando la battaglia più dura, la presa della capitale. In guerra, si sa, non ci si combatte solo sul campo ma anche attraverso i segni e i simboli. E la bandiera rossa, di chiara memoria sovietica, è proprio uno di questi. Sui social network, soprattutto Twitter, l’immagine della bandiera rossa, presente anche in altri video e foto, è subito rimbalzata tra i profili degli utenti e numerose condivisioni, tanto che un’importante testata internazionale come Newsweek l’ha rilanciata. In un altro video, girato nel sud dell’Ucraina, vicino alla città di Nova Kakhovka, lungo le rive del fiume Dnepr, si vede la stessa scena: un carro armato in movimento, sul cui pennone sventola la bandiera rossa con falce e martello.

Per Putin l’Ucraina è della Russia. E cita Lenin

Nella lunga e articolata prolusione di storia e geopolitica di lunedì scorso, Vladimir Putin ha detto parole chiare sulla sua personale visione del mondo e del ruolo della Russia all’interno dello scacchiere internazionale. Il capo del Cremlino, tra le altre cose, ha affermato che “l’Ucraina è parte della storia della Russia” e che “fu creata da Lenin”; Kiev, quindi, “non ha diritto a esistere come stato autonomo e indipendente”. Per i più attenti analisti e osservatori, la visione putiniana del mondo è un richiamo imperialista alla Russia degli zar, ad un periodo precedente alla presa del potere dei bolscevichi con la Rivoluzione del 1917. E forse, avendo ben chiara in mente questa concezione, Putin muove da anni le sue pedine, nello scenario ucraino come in quello caucasico.