Kiev pronta a combattere. Putin all’esercito ucraino: “Prendete il potere nelle vostre mani”

“Alla luce delle azioni della Russia, trarremo tutte le conseguenze necessarie per la posizione di deterrenza e difesa della Nato. Gli alleati hanno tenuto consultazioni ai sensi dell’articolo 4 del Trattato di Washington. Continueremo a prendere tutte le misure e le decisioni necessarie per garantire la sicurezza e la difesa di tutti gli alleati”. Lo hanno dichiarato i capi di Stato e di governo dei Paesi Nato con una nota diffusa dalla stessa Nato al termine del vertice straordinario virtuale svoltosi oggi. “Abbiamo dispiegato forze aeree e terrestri difensive nella parte orientale dell’Alleanza e risorse marittime in tutta l’area della Nato. Abbiamo attivato i piani di difesa della Nato per prepararci a rispondere a una serie di contingenze e proteggere il territorio dell’Alleanza, anche attingendo alle nostre forze di risposta”, hanno ricordato. I leader alleati hanno sottolineato che le misure della Nato “sono e restano preventive, proporzionate e non estensive”.

Von der Leyen a Biden: “Putin deve pagare un prezzo elevato”

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Usa Joe Biden “sulla situazione in Ucraina e sulla nostra risposta unita nel sostegno a Kiev e nell’aumentare la pressione sulla Russia”. Lo scrive in un Twitter von del Leyen ribadendo: “Putin deve pagare un prezzo elevato per questa guerra ingiustificata”.

Zelensky appare in un video: è ancora a Kiev

“Siamo qui, siamo a Kiev, stiamo difendendo l’Ucraina”. E’ quanto dice il Presidente ucraino Zelensky in un video appena diffuso sui social, girato in modoa rtigianale, con una luce scarsa, per strada. Il Presidente vestito con una tuta militare è circondato da altre quattro persone anche loro in tenuta militare.

Le forze russe stanno incontrando più resistenza del previsto nell’attacco a Kiev

Le forze russe che stanno avanzando verso Kiev “stanno incontrando più resistenza di quanto si aspettassero”. Lo ha dichiarato un funzionario della Difesa americana davanti alla stampa, secondo quanto riferisce la Cnn. “Non posso darvi una posizione geografica esatta di dove si trovano, ma non si stanno muovendo su Kiev così velocemente come si prevedeva”, ha detto il funzionario. Intensi scontri sono in corso tra forze russe e ucraine attorno alla città di Kharkiv, circa 100 chilometri a nord della capitale Kiev. Secondo quanto riportato dall’inviato del Guardian, le forze russe hanno lanciato un nuovo assalto con raid aerei e bombardamenti. Secondo un’altra autorevole fonte, invece, “il grosso” delle forze russe è ancora attestato a circa “50 chilometri dal centro di Kiev”, dice Ben Wallace, ministro della Difesa del governo di Boris Johnson, stando alle informazioni dell’intelligence britannica, come riferisce la Bbc. Wallace ha poi affermato che i russi si sarebbero aperti una nuova direttrice verso la capitale ucraina, “non essendo riusciti a catturare Chernihiv”. Ha comunque confermato che alcuni scontri fra avanguardie sono stati segnalati alla periferia nord di Kiev. Scontri che ha definito peraltro “sporadici e che noi continuiamo a monitorare”.