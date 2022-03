Kiev: “Raid Russia su Makariv, 13 morti”

Guerra Ucraina-Russia, almeno 13 persone sono rimaste uccise in un raid aereo russo sulla città di Makariv, nella regione di Kiev. Lo hanno riferito i servizi di emergenza ucraini.

La nota

Secondo il Servizio nazionale per le emergenze, un razzo ha colpito l’azienda ‘Makarivskyi hlibozavod’, uno stabilimento per la produzione del pane. Cinque persone sono state messe in salvo. Al momento del raid nello stabilimento si trovavano una trentina di persone.