Kuleba: “Ci servono armi, armi, armi”

Guerra Ucraina-Russia, “la mia agenda” oggi a Bruxelles “è molto semplice, ha solo tre temi: armi, armi, armi”. Così il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, a margine della ministeriale Nato a Bruxelles. “Il modo migliore per aiutare l’Ucraina ora – ha aggiunto – è fornire tutto il necessario per contenere Putin e per sconfiggere l’esercito russo nel territorio ucraino, in modo che la guerra non si estenda oltre”.

Una dimostrazione

“L’esercito ucraino e l’intera nazione ucraina – continua Kuleba – ha dimostrato che sappiamo combattere. Sappiamo come vincere, ma senza forniture sufficienti delle armi che abbiamo richiesto, queste vittorie saranno accompagnate da sacrifici enormi. Più armi arrivano e prima arrivano, più vite umane verranno salvate. Chiedo agli alleati di mettere da parte le esitazioni a fornire all’Ucraina quello che ci serve, perché per quanto possa sembrare bizzarro – conclude – le armi servono alla causa della pace”. “Credo che il patto che l’Ucraina sta offrendo sia equo. Voi ci date armi, noi sacrifichiamo le nostre vite e la guerra viene contenuta in Ucraina”, ha affermato ancora. Quando si parla della guerra in Ucraina, “non dovrebbero esserci differenze tra armi offensive e difensive” e “i Paesi che dicono che ci forniranno armi difensive ma non sono nelle condizioni di fornirci armi offensive, sono ipocriti. E’ un approccio iniquo ed ingiustificato”, ha aggiunto.