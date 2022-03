Kuleba: “Nessun progresso con Lavrov”

Guerra Ucraina-Russia, ”purtroppo non c’è stato alcun progresso nell’incontro con Lavrov” e ”non sono stati compiuti passi in avanti sul cessate il fuoco”. Così il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba nel corso di una conferenza stampa al termine del suo incontro con l’omologo russo Sergei Lavrov ad Antalya in Turchia. L’obiettivo dell’Ucraina, ha ricordato Kuleba. è quello di organizzare un corridoio umanitario da Mariupol e di raggiungere una tregua di 24 ore.

Kuleba

“La Russia intende continuare la sua offensiva fino alla resa di Kiev, ma non la otterrà”, ha quindi affermato Kuleba. “Io ho fatto del mio meglio” perché ”sono qui per una soluzione diplomatica alla tragedia umanitaria che sta avvenendo sul campo di battaglia e nelle città assediate’, ha detto ancora Kuleba dicendosi “pronto a nuovo incontro con Lavrov in questo formato se ci sono le prospettive per una discussione sostanziale e per trovare soluzioni” per ”la pace e la sicurezza” dell’Ucraina. “Sono pronto a continuare questo impegno con lo scopo di porre fine alla guerra in Ucraina, fermare le sofferenze dei civili ucraini e liberare i nostri territori dalle forze di occupazione russe”, ha aggiunto Kuleba.