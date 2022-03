La Danimarca annuncia il referendum per unirsi in materia di difesa alla cooperazione Ue

L’invasione russa dell’Ucraina continua a ridefinire le linee di fondo della difesa europea. In Danimarca si svolgerà un referendum il 1° giugno per decidere se unirsi alla cooperazione dell’Unione europea in materia di difesa. Lo ha annunciato la premier danese, Mette Frederiksen, aggiungendo di sostenere “fortemente” la revoca dell’opt-out, la clausola che vede la Danimarca astenersi dalla partecipazione alle operazioni militari e di difesa dell’Ue. Frederiksen ha anche indicato l’intenzione di aumentare il bilancio della difesa danese al 2% del Pil nei prossimi anni.

Mette Frederiksen

La Danimarca ha ottenuto l’esenzione (opt-out) da alcune aree di cooperazione Ue, tra cui l’euro e la politica di difesa e sicurezza, a seguito del voto contrario dei suoi cittadini al trattato di Maastricht in un referendum nel 1992. L’annuncio di Frederiksen è arrivato dopo diversi giorni di trattative tra i diversi partiti politici sulla possibilità di un significativo riarmo della difesa danese. La spesa per la difesa danese oggi equivale all’1,47% del Pil e portarla al 2% rappresenta “il più grande investimento degli ultimi decenni”, ha affermato Frederiksen, sottolineando anche la volontà di “rafforzare in modo significativo le forze armate sia a breve che a lungo termine”. La leader socialdemocratica ha anche espresso il desiderio di rendere la Danimarca “indipendente dal gas russo”.