Mercoledì 05 luglio 2023, dalle ore 14:45 alle ore 18:00, presso M9 – Museo del ‘900 a Mestre si terrà il convegno “La finanza innovativa per le imprese venete. Canali alternativi per il reperimento di nuova finanza” organizzato dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo assieme ad Innexta, società del sistema camerale.

Durante il convegno, accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, verranno trattati argomenti di attualità e rilevante importanza per tutte le imprese ed in particolare per le realtà del territorio della Città Metropolitana di Venezia e della Provincia di Rovigo. È possibile iscriversi al convegno fino a lunedì 03 luglio 2023.

Si approfondiranno, infatti, tematiche quali: come accedere a strumenti come l’equity crowfunding, come richiedere finanziamenti online con il direct lending, come liberare liquidità con la cessione e lo sconto delle fatture online (Invoice Trading), minibond e basket bond per finanziare programmi di investimento e del ruolo delle associazioni di categoria e dei Confidi in questo contesto altamente innovativo.

Interverranno i seguenti relatori:

Massimo Zanon – Presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo cui saranno affidati i saluti iniziali;

Gianmarco Paglietti – Innexta – Attingere a nuovi canali di finanziamento: il ruolo della finanza innovativa e lo strumento dell’equity crowfunding;

Stefano Cocchieri – Overlend – Richiedere finanziamenti online con il direct lending;

Matteo Tarroni – Workinvoice – Invoice Trading: liberare liquidità con la cessione e lo sconto delle fatture online;

Enrico Sobacchi – Anteos Capital Advisors – Minibond e basket bond per finanziare programmi di investimento.

In seguito agli interventi si terrà una tavola rotonda sul ruolo delle Associazioni e dei Confidi cui parteciperanno:

– Mauro Rocchesso – Fidi Impresa & Turismo Veneto;

– Marco Vignandel – Cofidi Veneto;

– Gianmarco Russo – Confindustria Veneto Est.



Modera i lavori: Roberto Brero – Innexta.