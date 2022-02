La guerra in Ucraina. Bloomberg: Kiev potrebbe cadere nelle prossime ore

La caduta di Kiev nelle mani delle forze russe potrebbe essere “una questione di ore”. E’ quanto riferiscono fonti dell’intelligence occidentale, citate per prime da Bloomberg. Intanto dal Cremlino fanno sapere che ci sarebbe stato un primo contatto dopo l’aggressione tra il Presidente russo Vladimir Putin e un leader europeo. In un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron, Putin ha fornito “chiarimenti dettagliati sui motivi e le circostanze della sua decisione di condurre un’operazione militare speciale”.

L’accusa di Biden

La rapidità dell’intervento militare russo confermerebbe le parole del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il capo della Casa Bianca è tornato a sottolineare che la comunità internazionale ha fatto tutto ciò che era possibile per evitare il conflitto. Ma, secondo Biden, l’attacco russo è stato “premeditato e programmato per mesi”. “Putin è l’aggressore di questa guerra. Ora dovrà scontrare le conseguenze”. E Biden ha annunciato che sta per approvare “sanzioni molto dure. Con l’obiettivo di massimizzare l’impatto a lungo termine per la Russia. Ma minimizzando l’impatto con gli alleati”. “Gli Usa non lo stanno facendo da soli. Abbiamo creato una coalizione che rappresenta metà dell’economia mondiale”.

Putin prova a rassicurare il paese

Una risposta a quello che ieri aveva detto il Presidente russo, che aveva provato a rassicurare il proprio Paese: la Russia “resterà all’interno dell’economia mondiale” e l’Occidente ha commesso un errore nell’infliggerle sanzioni in seguito all’invasione dell’Ucraina. Rivolto agli imprenditori, il leader del Cremlino ha assicurato: “Continueremo a cercare di lavorare con la stessa solidarietà e non con minore efficienza”, ha aggiunto Putin.

Il vertice G7

Pochi istanti prima era stato diffuso il comunicato finale del vertice d’urgenza del G7. “Chiediamo alla Federazione Russa di fermare lo spargimento di sangue, di ridurre immediatamente l’escalation e di ritirare le sue forze dall’Ucraina”. Scrivono i leader del G7 in una nota. “Chiediamo inoltre alla Russia di garantire la sicurezza della Missione speciale di monitoraggio dell’Osce. Condanniamo, inoltre, il coinvolgimento della Bielorussia in questa aggressione contro l’Ucraina e invitiamo la Bielorussia a rispettare i suoi obblighi internazionali”, aggiungono.

Gli attacchi

E quando torna la sera sull’Ucraina, si riaccendono le paure per una nuova notte di bombardamenti, per continuare l’invasione russa dell’Ucraina, annunciata dal presidente russo, Vladimir Putin, come una “operazione militare speciale” per “demilitarizzare” e “denazificare” la nazione confinante. L’offensiva è iniziata con un’ondata di missili da crociera, colpi d’artiglieria e bombardamenti aerei che hanno colpito postazioni di confine e infrastrutture militari, tra cui le basi aeree.

Voldymyr Zelensky chiama tutti alle armi

Il presidente ucraino, Voldymyr Zelensky, ha dichiarato la legge marziale e offerto un’arma a qualsiasi cittadino la richieda. Mosca ha circondato il Nord e l’Est dell’Ucraina con circa 190 mila truppe, 30 mila delle quali in Bielorussia, ha ammassato le sue forze navali nel Mar Nero e ha chiuso il Mare d’Azov alla navigazione. In totale la Russia può contare su 900 mila truppe, due milioni di riservisti e mezzo milione di militari impiegati in altre forze. L’Ucraina ha invece un esercito di terra di 145 mila effettivi, più 45 mila nell’aeronautica e altri 11 mila nella marina. I riservisti sono 900 mila, ai quali si aggiungono altri 100 mila impiegati in altre forze.