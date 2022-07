La lettera di 11 sindaci a Draghi: “Vada avanti. Chiediamo alle forze politiche di pensare al bene comune e non ai propri interessi”

Da Beppe Sala a Luigi Brugnaro, passando per Antonio Decaro e Roberto Gualtieri. Undici sindaci delle principali città italiane hanno scritto una lettera aperta a Mario Draghi perché decida di restare alla guida dell’esecutivo. Un appello che gli amministratori hanno motivato con la “gravità” della situazione che l’Italia si trova a dover affrontare in questa fase. “Noi sindaci”, si legge nel testo condiviso, “chiamati ogni giorno alla difficile gestione e risoluzione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo a Mario Draghi di andare avanti e spiegare al Parlamento le buoni ragioni che impongono di proseguire l’azione di governo. Allo stesso modo chiediamo con forza a tutte le forze politiche presenti in Parlamento che hanno dato vita alla maggioranza di questo ultimo anno e mezzo di pensare al bene comune e di anteporre l’interesse del Paese ai propri problemi interni”. E questo perché “ora più che mai abbiamo bisogno di stabilità”.

La lettera

La lettera aperta è firmata da due esponenti di centrodestra: Luigi Brugnaro (sindaco di Venezia) e Marco Bucci (Genova). Poi da 9 sindaci di centrosinistra: Antonio Decaro (sindaco di Bari e presidente Anci), Michele De Pascale (sindaco di Ravenna e presidente Upi), Giorgio Gori (Bergamo), Roberto Gualtieri (Roma), Stefano Lo Russo (Torino), Dario Nardella (sindaco di Firenze e coordinatore città metropolitane), Maurizio Rasero (Asti), Matteo Ricci (sindaco di Pesaro e presidente Ali), Beppe Sala (sindaco di Milano).

La preoccupazione

Nella lettera aperta i sindaci esprimono la loro “incredulità e preoccupazione” per la crisi di governo “generata da comportamenti irresponsabili di una parte della maggioranza”. “Le nostre città, chiamate dopo la pandemia e con la guerra in corso ad uno sforzo inedito per il rilancio economico, la realizzazione delle opere pubbliche indispensabili e la gestione dell’emergenza sociale, non possono permettersi oggi una crisi che significa immobilismo e divisione laddove ora servono azione, credibilità, serietà. Il Presidente Mario Draghi – sottolineano i primi cittadini delle più importanti città italiane – ha rappresentato fino ad ora in modo autorevole il nostro Paese nel consesso internazionale e ancora una volta ha dimostrato dignità e statura, politica e istituzionale. Draghi ha scelto con coraggio e rigore di non accontentarsi della fiducia numerica ottenuta in aula ma di esigere la sincera e leale fiducia politica di tutti i partiti che lo hanno sostenuto dall’inizio”.

L’appello









Quindi, rivolgendosi alle forze politiche, continuano: “Queste forze, nel reciproco rispetto, hanno il dovere di portare in fondo il lavoro iniziato in un momento cruciale per la vita delle famiglie e delle imprese italiane. Se non dovessero farlo si prenderebbero una responsabilità storica davanti all’Italia e all’Europa e davanti alle future generazioni”. Per i sindaci “ora più che mai abbiamo bisogno di stabilità, certezze e coerenza per continuare la trasformazione delle nostre città perché senza la rinascita di queste non rinascerà neanche l’Italia”.