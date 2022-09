“La nostra Europa non è quella di Orbàn. Sulle bollette Draghi non ha fatto abbastanza: nel nostro governo le forze migliori del Paese”

«Io non mi occupo di dietrologia. Ma posso dire una cosa: gli Stati Uniti, come l’Europa, come l’Occidente, come l’Alleanza Atlantica hanno una assoluta garanzia per la continuità della politica estera italiana: la nostra presenza nel governo. A differenza della sinistra, che ha scoperto una vocazione atlantica solo negli ultimi mesi, noi siamo sempre stati dalla parte dell’Occidente, anche nei momenti più difficili, in Iraq e in Afghanistan, quando la sinistra organizzava manifestazioni pacifiste a senso unico contro l’Occidente. Io ho avuto l’onore di raccontarlo davanti al Congresso Usa, che è un privilegio riservato a pochissimi leader politici stranieri: ho imparato da ragazzo quanto profondo fosse il legame fra la nostra libertà e gli Stati Uniti, quando mio padre mi portò a visitare un cimitero di guerra americano vicino ad Anzio dove riposano migliaia di ragazzi americani che hanno sacrificato la loro giovinezza per la nostra libertà. Non è solo un legame di gratitudine imperitura, è anche una profonda condivisione di valori che sono quelli della democrazia liberale. Quelli che la sinistra ha contestato mille volte. Ancora oggi il Pd si è alleato con Fratoianni, uno che in Parlamento ha votato contro l’allargamento della Nato. E del resto, gli unici soldi da Mosca di cui ci sono notizie certe sono quelli che prendeva il Pci, negli anni della guerra fredda, quando i missili russi erano puntati su di noi».

Forza Italia non farà parte di nessun governo non europeista. Un segnale agli alleati della coalizione

«La nostra Europa non può che essere quella del Ppe, non certo quella di Orbàn che dal Ppe è uscito. Del resto, lo stesso Presidente del Ppe, Manfred Weber, è venuto a trovarmi e ci ha chiesto, anche pubblicamente, di essere garanti del profilo europeista e atlantista del prossimo governo. Cosa per noi del tutto scontata e naturale. Per questo, un elettore moderato, di centro, europeista, se vuole dare un voto razionale e utile deve darlo a noi. Siamo gli unici in grado di caratterizzare in questa direzione il futuro governo del Paese».

Letta

«Direi che Letta aveva soprattutto il problema di dare un senso ad una campagna elettorale che sapeva benissimo di perdere, ed alla fine della quale sarà chiamato a rendere conto della sconfitta da un partito diviso e angosciato dall’idea di lasciare il potere. Un potere che ha esercitato per gli ultimi 11 anni quasi ininterrottamente, pur senza mai aver vinto le elezioni. Letta ha provato a risolvere il problema compattando il suo partito e la sinistra contro un nemico da demonizzare, come hanno sempre fatto. Questa volta ci hanno provato con Giorgia Meloni. Ma gli italiani non sono mai caduti in queste trappole, sanno bene che finalmente potranno scegliere da chi essere governati. E sceglieranno il centrodestra che vincerà perché è guidato da tre leader, ognuno dei quali è indispensabile dal punto di vista numerico e politico».

I sondaggi

«Non si può parlare di sondaggi, ma sono in grado di escluderlo. Anche perché l’accoppiata Renzi-Calenda, il finto centro che guarda a sinistra, non è in grado di vincere alcun collegio, nell’ipotesi migliore per loro eleggeranno un piccolo nucleo di deputati relegati in un’opposizione sterile, egemonizzata dal Pd e dai Cinque Stelle. Dare il voto a loro è veramente un voto sprecato, per un elettore centrista che voglia influenzare il futuro del Paese. E poi, mi scusi, quanto tempo pensa che siano in grado di stare insieme Renzi e Calenda, dopo le elezioni?».