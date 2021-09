La “nuova” Europa spiegata alla Festa

C’era un’Europa prima della pandemia. Oggi, dopo un anno e mezzo di emergenza sanitaria globale ci confrontiamo con un approccio delle istituzioni europee completamente differente. La risposta offerta dalla Commissione, dal Parlamento e dalla Banca Centrale, solo per citare i principali attori è stata di fatto un’accelerazione del processo di integrazione tra i paesi membri. La parziale condivisione del debito comune, gli sforzi fatti e quelli che si faranno per sostenere le economie dei paesi più colpiti dal Covid, i primi passi verso una politica fiscale più omogenea lasciano ben sperare che le storture e i problemi evidenziati negli ultimi 20 anni possano trovare una soluzione.

La “nuova” Europa

Il tema centrale si svilupperà sulla capacità di tradurre le risorse e le politiche decise a Bruxelles in azioni concrete con un impatto sulla vita di cittadini, istituzioni e imprese. Il ruolo dei parlamenti nazionali è e resta fondamentale.

L’intervento della Moretti

Sarà questo l’argomento del dibattito in programma domani sera alle 20.30 alla Festa de L’Unità di Quinzano. Il confronto sarà tra l’europarlamentare Alessandra Moretti e la deputata veronese Alessia Rotta. Modera l’incontro la consigliera regionale di Verona Anna Maria Bigon.

Il taglio del nastro

Intanto ieri sera il via ufficiale alla Festa 2021 con il segretario di circolo Giuseppe Mazza e il segretario provinciale del PD di Verona, Maurizio Facincani, prima di lasciare spazio al concerto dei ‘Contrada Lorì’.

Indicazioni

La Festa de L’Unità a Quinzano di Verona per sei giorni alterna incontri tematici di approfondimento politico, musica e la tradizionale cucina di terra e di lago. L’accesso all’area della Festa sarà consentito solo a chi è in possesso del Green Pass come previsto dalla norma di legge.