La Rappresentante di Lista contro Salvini: “Usa ‘Ciao Ciao’ nei comizi”

La Rappresentante di Lista attacca il segretario della Lega Matteo Salvini. Su Twitter, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina rimproverano il leader del Carroccio per aver utilizzato il loro brano “Ciao Ciao” in un comizio. “Ci arriva voce che al comizio di Salvini il dj abbia messo #ciaociao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit”, si legge nel post che sta ricevendo una marea di “mi piace” e di commenti positivi.

La risposta di Borghi





“La maledizione? E che è? Tutankhamon?”, ironizza dal canto suo Claudio Borghi, deputato del Carroccio. Salvini è oggi a Lampedusa dova ha visitato l’hotspot che ospita circa 650 migranti.