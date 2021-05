La ripartenza è un acquisto senza euro. A Salzano e Spinea l’esordio della shop-coin

La ripartenza grazie alla moneta complementare: il “kick-off” ieri, in contemporanea in una quindicina di negozi di Salzano e Spinea, con il lancio ufficiale di ShopApp Venice, la app creata da Confcommercio del Miranese per accumulare sconti e avere il commerciante di fiducia sempre a portata di cellulare. I primi clienti hanno potuto approfittare della novità, lanciata nei mesi scorsi e ora ufficialmente realtà, grazie all’aiuto di alcuni promoter che nei primi negozi aderenti hanno spiegato agli interessati le opportunità della nuova app, offrendo gratuitamente, in questa giornata speciale di lancio, i primi 10 “Shop Coin” a ogni cliente che ha aderito, corrispondenti a 10 euro.

I vantaggi

ShopApp Venice, disponibile su PlayStore per Android e iOS per Iphone, è facile e intuitiva e soprattutto offre servizi vantaggiosi, tanto ai commercianti quanto ai loro clienti. Basato sul principio della moneta complementare, o fittizia, permette infatti di creare un circuito virtuoso tra negozi, collegando tra loro le attività commerciali aderenti e offrendo al consumatore un ventaglio di occasioni per risparmiare.

Come funziona

Funziona così: i commercianti erogano una serie di sconti in moneta complementare, che i clienti andranno ad accumulare nel loro borsellino personale all’interno della app. Questi sconti potranno essere sfruttati in tutte le attività aderenti al circuito e il cliente potrà avere costantemente sotto controllo il saldo accumulato attraverso il contatore della app. Lo sconto reale si potrà riscuotere in qualsiasi momento, semplicemente applicando il rapporto 1 a 1 tra la moneta complementare e l’euro: una Shop Coin corrisponde infatti a un euro, 10 Shop Coin a 10 euro e così via.

I servizi

Ma ShopApp Venice mette a disposizione anche una serie di servizi. Ad esempio, il cliente può avvalersi di una chat, con la quale comunicare direttamente con il commerciante per avere maggiori informazioni sui prodotti o programmare il ritiro o la consegna della merce. È possibile anche videochiamare il commerciante e visionare in diretta ciò che è presente nel negozio e si desidera acquistare. Inoltre la app ha al suo interno una sezione dedicata all’e-commerce e questo consentirà al commerciante di pubblicare i propri prodotti (come in una sorta di Instagram commerciale) e al cliente di acquistarli direttamente da smartphone, sempre tramite la moneta complementare.

Dove usarla

Attualmente la app riguarda il territorio del Miranese e in particolare i distretti del commercio di Salzano, Spinea e Santa Maria di Sala, dove già i primi negozi hanno cominciato ad aderire alle nuove opportunità offerte da questo strumento. Nel Salese la novità sbarcherà nei prossimi giorni, poi verrà estesa a tutto il comprensorio: l’obiettivo finale è allargare il bacino d’utenza, sia dei negozi che dei consumatori, all’intero territorio della terraferma veneziana.

I commenti

«In questo modo – spiegano il Presidente di Confcommercio del Miranese Ennio Gallo e la direttrice Tiziana Molinari – si potrà creare un impatto positivo sull’economia locale, consentendo al denaro di circolare sul territorio a beneficio di chi ci vive e lavora. È uno strumento nuovo e utile a segnare una svolta per i nostri paesi: per i commercianti, che potranno aumentare il giro di affari e promuoversi sul territorio, ma anche per i consumatori, che avranno modo di trovare comodamente sempre ciò di cui hanno bisogno».