La riqualificazione del patrimonio immobiliare per il rilancio del litorale dopo la pandemia

Il sindaco Codognotto: “E’ importante il ruolo dell’Abit nel nostro territorio. Abbiamo uno dei patrimoni più importanti della costa veneta per quanto riguarda le seconde case, 25mila. Sono concorde nello spronare il Governo sull’argomento della fiscalità perchè il Comune può intervenire solo nello sgravare un po’ l’Imu. La ristrutturazione del patrimonio immobiliare è necessaria e il superbonus deve agire su questo patrimonio in modo da rivalutare perché se vogliamo essere concorrenziali a livello internazionale dobbiamo avere parametri di altissima qualità. Possiamo essere in grado di realizzare piste ciclabili ed erogare altri servizi ma se un turista non trova un appartamento allo stesso livello da quello in cui risiede durante il resto dell’anno si rischia di non essere concorrenziali.

Codognotto

Ringrazio la nostra imprenditoria che oggi dopo un anno tremendo ci permette di parlare di prospettive. Sono da stimolo queste attività che propone la fondazione Think Tank Nordest, mi preme in questo contesto sottolineare ancora una volta che il casello autostradale è fondamentale. Bisogna lavorare per rendere migliore la propria località. Bibione si sta impegnando molto per rendere migliore la città nell’accoglienza e sicurezza. Ora è altresì importante la velocizzazione delle assunzioni nel pubblico impiego se si vuole avere davvero una “macchina” perfetta” al servizio anche dei turisti”.