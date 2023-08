La rotta del Colle

Dossetti e Filangeri, Hobbes e Papa Francesco, il ragazzino 14enne morto nel naufragio che aveva la pagella cucita addosso e il Codice di Camaldoli. E, su tutto, nell’intervento dal palco del Meeting il senso “politico” di quella che è la sua azione da Capo dello Stato: fornire una bussola, la direzione di marcia al Paese, senza interferire nelle scelte del governo. Mattarella, in questo, è sempre molto attento e lo è stato anche a Rimini, davanti ad una platea rispetto alla quale per tutta una serie di motivi si sente particolarmente a casa. Ma le parole dell’uomo del Colle, mai come in questo frangente, tracciano la rotta da seguire, un po’ su tutti i temi dalla stringente attività politica. Un discorso di inizio stagione, più o meno, se si ragiona in termini calcistici o di calendario scolastico: le vacanze sono agli sgoccioli, gli italiani cominciano a fare i conti con il contro-esodo (tra caro benzina e incombenze varie) e anche la politica torna “alla stanga” (espressione cara al Presidente, usata più volte in riferimento al Pnrr). La bussola, alla fine, è sempre la stessa: la Costituzione italiana. Quella che non va stravolta,

Le indicazioni

Messaggio chiaro ai naviganti: qualche correzione, qua e là dove servire, ma senza rivoluzioni. E, sembra di capire, né in un senso né nell’altro, cioè né verso il presidenzialismo spinto e voluto dai Fratelli d’Italia ma neppure verso l’Autonomia leghista. D’altra parte questo è il leit motiv del Mattarella-bis, tra richiami ai partiti e pennellate pop. La summa fu al Festival di Sanremo all’Ariston, teatro pop per antonomasia che divenne però il perno della difesa della Costituzione. Già, la Carta. Il vero faro da seguire. Mattarella la nomina più volte, citando due articoli, il numero due e il numero tre, sui «diritti inviolabili dell’uomo» e «la pari dignità sociale». È sempre da lì, dal testo dei padri costituenti, che arriva l’antidoto «al sentimento dell’odio», «all’ostilità verso il proprio vicino», alla «contrapposizione tra diversi». L’Italia è «frutto dell’incontro di più etnie, consuetudini, esperienze, religioni, e di diversi idiomi». Una serie di riferimenti, anzi troppo velati, all’attualità di questi giorni, ai seguaci del generale Vannacci proliferati un po’ ovunque (a destra della Meloni ma anche nell’estrema sinistra).

La ripresa

Sa anche, Mattarella, che si va incontro ad un autunno difficile, a una Manovra economica dominata dalla caccia alle risorse per mantenere in piedi le misure di supporto e aiuto ai nuclei familiari più deboli. E che, per tutto questo, serve quel livello minimo di coesione sociale. Anche per questo, parlando di migranti, l’assist è al partito dei sindaci parla quando dei «centri di raccolta mal tollerati dalle comunità locali». Flussi regolari, «in numero adeguatamente ampio», vengono risposta ad un fenomeno, l’emigrazione, su cui serve «l’impegno concreto dell’Europa». È la rotta del Colle, condivisibile in buona sostanza anche dal governo. La stagione della politica riparte da qui.