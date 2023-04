La Russa chiede scusa per le parole su via Rasella ma per l’opposizione non basta. Schlein: “Inadatto”

Ignazio La Russa fa marcia indietro sulle parole in merito all’attentato di via Rasella e chiede scusa, ma per le opposizioni non basta. Travolto dalle polemiche per non aver definito nazisti i morti provocati dall’azione della Resistenza partigiana del 23 marzo del 1944, il presidente del Senato è tornato sulle sue parole: “Ho sbagliato a non sottolineare che i tedeschi uccisi in via Rasella fossero soldati nazisti, ma credevo che fosse ovvio e scontato oltre che notorio”. La bufera però non si placa e, mentre la segretaria del Pd, Elly Schlein, considera La Russa “inadatto al ruolo”, l’Anpi fa sapere che la seconda carica dello Stato non sarà invitata sul palco delle celebrazioni del 25 aprile a Milano.

Via Rasella, le scuse di La Russa

In un’intervista Ignazio La Russa aveva dichiarato che l’attentato di Via Rasella è stata una pagina tutt’altro che nobile della Resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi pensionati e non nazisti delle SS“. A distanza di un giorno il presidente del Senato ha inviato un comunicato in cui ha rivisto le sue parole sull’attacco partigiano che portò poi all’eccidio delle Fosse Ardeatine: “Spiace sinceramente – ha scritto La Russa – che nell’ambito di una lunga intervista a seguito delle mie poche parole in risposta ad una precisa domanda sulle pretestuose critiche indirizzate a Giorgia Meloni in occasione delle celebrazioni per l’eccidio delle Fosse Ardeatine – a cui ho più volte partecipato con profondo sdegno e commozione – sia nata una polemica più ampia di quella che volevo chiudere”. “Al riguardo, non ho difficoltà a precisare che ho sbagliato a non sottolineare che i tedeschi uccisi in via Rasella fossero soldati nazisti ma credevo che fosse ovvio e scontato oltre che notorio” ha dichiarato il presidente del Senato.

Errore nella notizia?

“Non so poi se effettivamente è errata la notizia, più volte pubblicata e da me presa per buona, che i riservisti altoatesini inquadrati nella Polizia tedesca facessero anche parte della banda militare del corpo – ha aggiunto la seconda carica dello Stato – Anzi, quel che è certo, è che proprio per evitare polemiche mi sono volutamente astenuto nel dire che sull’azione partigiana di via Rasella molti, anche di sinistra, sono stati assai critici. Mi sono limitato a dire ‘non è stata una delle pagine più gloriose della Resistenza partigiana’”. “Fatte salve le persone che hanno commentato pretestuosamente e in prevenuta malafede, voglio invece scusarmi con chi anche in forza di resoconti imprecisi abbia comunque trovato motivi di sentirsi offeso” ha concluso La Russa.

Le reazioni delle opposizioni

Per le opposizioni il passo indietro del presidente del Senato non è però sufficiente: “Non bastano le scuse – ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein – perché quotidianamente sentiamo affermazioni gravissime da persone che ricoprono cariche importanti. Ieri non solo sono arrivate su via Rasella con l’intento di riscrivere la storia: ma abbiamo sentito parlare di donne come forni, frigoriferi, che sono anche modi per evitare le domande che le opposizioni stanno facendo”. “Qui non siamo più nel campo delle gaffe” ha aggiunto il presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini. “La Russa ne ha inanellate una serie e a me pare di poter dire che la seconda carica dello Stato è ricoperta da una persona che non è in grado di ricoprire quell’incarico”.