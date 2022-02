La Russia riconosce le Repubbliche separatiste del Donbass

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato al cancelliere tedesco Olaf Scholz e al presidente francese Emmanuel Macron che sta per firmare un decreto sul riconoscimento dell’indipendenza delle repubbliche separatiste del Donbass. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Tass, che cita fonti del Cremlino. In effetti oggi, Putin aveva voluto un assoluto inedito: una riunione del Consiglio di sicurezza in diretta tv. E durante la riunione aveva annunciato di esser pronto a valutare la richiesta di riconoscimento di indipendenza delle due repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk.

La violazione

Questa decisione rappresenterebbe una “violazione dell’ordine internazionale”, lo ha fatto sapere il rappresentante permanente degli Stati Uniti all’Osce Michael Carpenter.Il riconoscimento sarebbe “un totale rifiuto non solo degli accordi di Minsk”, ma anche “della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti”.

La replica di Borrel

L’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell ha lanciato “un appello affinché Putin rispetti il diritto internazionale e gli accordi di Minsk e ci aspettiamo che non riconosca l’indipendenza” delle regioni separatiste ma “se lo farà siamo pronti a reagire come un unico fronte”. L’Ucraina ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.