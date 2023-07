La sinistra candida Carola Rackete alle elezioni europee del 2024

Il quotidiano tedesco Die Zeit ha riportato che il partito post-comunista Linke sta valutando la possibilità di candidare Carola Rackete alle elezioni europee del 2024. Questa notizia ha suscitato reazioni contrastanti, dato che Rackete è nota per essere stata ai comandi della nave Ong Sea Watch 3 nel 2019, quando ha forzato un blocco navale ai confini territoriali italiani e ha tentato di speronare una motovedetta della Guardia costiera italiana per sbarcare i migranti che aveva recuperato.

Rackete stessa ha confermato l’intenzione del partito tedesco di candidarla come capolista alle europee, affermando che il suo ruolo sarebbe quello di essere una sorta di “cane da guardia” a Bruxelles, comunicando i contenuti dei movimenti e rendendo noto ciò che viene deciso a livello europeo. Ha anche sottolineato di prendere questa decisione seriamente.

Linke è attualmente in una fase di crisi nei consensi, come molti altri partiti di estrema sinistra in Europa. Nel 2019, ha ottenuto il 5,5% delle preferenze e gli attuali sondaggi indicano una forbice tra il 4% e il 5%. Non è ancora chiaro se la scelta di candidare Rackete come capolista avrà un impatto positivo sul partito o se, al contrario, potrebbe causare un effetto contrario, come spesso accade con candidature così ideologiche.

Su Twitter, Rackete ha cercato di rassicurare i suoi sostenitori affermando di voler andare a Strasburgo come ecologista apartitica, ma che ha dovuto candidarsi con la sinistra per affrontare la crisi socio-ecologica attuale. Ha concluso affermando che il cambiamento non può avvenire senza un partito stabile di sinistra.